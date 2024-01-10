Сейчас на полках в магазинах есть очень большое разнообразие напитков. Цветные бутылки очень привлекательные, а их наполнение очень вкусное – поэтому от покупки трудно удержаться. Но стоит помнить, что есть много напитков, очень вредных для организма.

Редакция FoodOboz расскажет, какой магазинный напиток ни в коем случае нельзя употреблять. Последствия очень серьезные.

Самыми вредными являются сладкие газированные напитки.

Больше всего от вреда таких напитков страдают дети. Сладкие газировки содержат много сахара, в виде фруктозы. Они могут вызвать ожирение и развитие сахарного диабета. И если вес у ребенка выше возрастной нормы – он точно часто употребляет сладкие газированные напитки.

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Такая вода содержит также опасные канцерогены и химические красители. Все это скапливается в организме, провоцирует аллергию, а также головную боль.

В некоторых сладких напитках сахар заменяют на дешевый аспартам. Это очень опасное вещество, способное вызвать развитие большого количества серьезных заболеваний: опухоли мозга, эпилепсия, нервные расстройства и другие.

Некоторые сладкие воды содержат кофеин. В небольшом стакане напитка может быть 30-55 миллиграмм кофеина.

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