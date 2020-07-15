Названы 12 здоровых блюд, которые готовятся за 15 минут

Недостаток времени не должен противоречить правильному питанию. Существует огромное количество здоровых блюд, которые готовятся всего лишь за 15 минут.

Это могут быть пасты с различными соусами, рыба, курица и салаты. Для их приготовления важно использовать сезонные продукты, поскольку они дешевле и намного вкуснее, сообщает objetivobienestar.com.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 12 блюдами, которые не требуют много времени.

Кускус с курицей и овощами готовится очень быстро

Кускус с курицей, овощами и куркумой

Необходимо обжарить на сковороде нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить зеленый перец, цукини и нарезанную куриную грудку. Готовить все это 10-15 минут. Тем временем довести до кипения 250 мл воды с небольшим количеством масла и соли. Когда вода закипит, снять емкость с огня и залить 250 г кускуса. Размешать и оставить на 3 минуты.

Добавить небольшую столовую ложку сливочного масла и поставить обратно на слабый огонь (на 2-3 минуты), помешивая вилкой. Добавить курицу и обжаренные овощи к кускусу и приправить блюдо чайной ложкой куркумы.

Салат из брокколи, моркови и грецкого ореха

Нарезать брокколи на соцветия и отварить в кастрюле с водой и солью в течение 5 минут. Очистить морковь, нарезать ее и добавить к готовой брокколи. Приготовить заправку из масла и лимонного сока. Также нарезать горсть грецких орехов и добавить в тарелку.

Быстрый овощной бульон

Очистить различные овощи, такие как сельдерей, морковь, лук-порей и репа, и нарезать их на мелкие кусочки. Обжарить лук-порей в сковороде с маслом до золотистого цвета. Добавить остальные овощи и жарить 5 минут. Переложить в кастрюлю, добавить воду и ароматические травы (тимьян и лавровый лист). Готовить все на слабом огне в течение 10-15 минут, затем процедить.

Спагетти со шпинатом, ветчиной и молодым чесноком

Приготовить параллельно шпинат и спагетти. Обжарить на сковороде с маслом молодой чеснок, предварительно вымытый и нарезанный на мелкие кусочки. Затем добавить к нему немного ветчины. После этого переложить шпинат, спагетти и смешать все ингредиенты.

Салат с авокадо, тыквой, помидорами и огурцами

Вымыть и очистить овощи. Нарезать тыкву очень тонкими полосками, а авокадо, помидоры и огурцы – маленькими кубиками. Для заправки использовать оливковое масло, лимонный сок, соевый соус и кунжут.

Салат эндивий с грушей и изюмом

Вымыть эндивий, нарезать его и поместить в миску. Добавить нарезанную кубиками грушу, изюм и семена подсолнечника. Приготовить соус с солью, оливковым маслом и белым яблочным уксусом.

Фаршированное тунцом авокадо

Понадобится авокадо, консервированный тунец в масле, жареный перец и майонез. Для начала нужно разрезать авокадо пополам, удалить косточку и вынуть мякоть. Смешать ее с другими ингредиентами и использовать в качестве начинки. Самое лучшее в этом рецепте то, что можно добавлять любой продукт по своему вкусу.

Горох с ветчиной

Обжарить горох с кубиками или тонкими полосками ветчины. Также можно добавить лук или соус, чтобы придать ему дополнительную текстуру и насыщенный вкус.

Холодный салат из нута

Для приготовления этого овощного салата понадобится консервированный нут, красный и зеленый перец, лук, помидоры черри, маслины и кукуруза. Все это нужно смешать и приправить любимыми специями. Например, можно использовать паприку или тмин.

Куриная кесадилья с моцареллой

Нарезать курицу на кубики или полоски и приготовить ее на гриле с добавлением оливкового масла. В сковороде разогреть лепешку (тортилью), пока не подрумянится. Когда все будет готово, добавить моцареллу – один из сыров с самым низким содержанием жира.

Затем положить курицу и сложить тортилью пополам, чтобы она приняла форму полумесяца. Перевернуть и обжарить на другой стороне, а затем снять с огня и разрезать на треугольники.

Рулетики из баклажанов со шпинатом и сыром фета

Разогреть духовку до 180 °C. Нарезать баклажаны на очень тонкие пластины. Добавить немного соли и дать им отдохнуть, чтобы убрать горечь. Затем положить их на противень с небольшим количеством оливкового масла и отправить в духовку.

Тем временем приготовить шпинат и нарезать сыр фета на кубики. Через 10 минут вынуть баклажан из духовки и, как только шпинат будет готов, добавить его сверху вместе с сыром. Завернуть рулеты. Можно использовать зубочистку для лучшей фиксации.

Запеченные оладьи из цукини

Разогреть духовку до 180 °C. Тем временем очистить и натереть цукини, добавить соль и поместить его в ситечко, прижимая, чтобы удалить лишнюю воду. Положить в миску цукини, сыр, муку, свежие дрожжи, 2 зубчика чеснока, лук, орегано и панировочные сухари. Как только тесто будет готово, выложить его на противень, смазанный оливковым маслом, придавая форму оладьев. Отправить в духовку на 10-15 минут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как готовить нут. Это растение не только гарантирует долгое чувство сытости, но и благоприятно влияет на пищеварение.