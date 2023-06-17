Каждый день мы все употребляем разные, полезные и неполезные продукты. Но, стоит отметить, что очень часто даже полезные продукты, по разным причинам относят к неполезными, например, мясо, шоколад, хлеб.

Редакция FoodOboz делится перечнем из 5 продуктов, которые ошибочно считаются вредными. Информация была опубликована в издании Wprost.

1. Красное мясо

Это не самый здоровый вид пищи, и его потребление следует ограничить, считают специалисты. Однако не считается, что их следует полностью исключать из рациона, если вы не "сидите" на растительной диете.

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По мнению специалистов, именно употребление красного мясо связано с риском ишемической болезни сердца, исследование 2012 показало, что многое зависит от количества натрия и способа его обработки. Кроме того, это источник белка, железа и витамина B12.

2. Арахисовая паста

Этот продукт достаточно калорийный, но, избегать его не стоит, а нужно обратить внимание на состав. Так как многие бренды добавляют много гидрогенизированных масел и сахара в арахисовой пасте, что фактически снижает ее питательные качества. Диетологи отмечают, что есть ее нужно и можно, но нужно обязательно читать состав, а именно там должны быть всего 2 ингредиента – арахис и соль.

3. Белый хлеб

Обычный белый, магазинный хлеб по мнению экспертов, не имеет никакой пищевой ценности. Он состоит из белой муки, а также добавок. Но, нужно знать, что домашний пшеничный хлеб может быть гораздо более полезным вариантом магазинного. Так как при приготовлении домашнего хлеба, вы самостоятельно можете контролировать ингредиенты и не волноваться о добавках, которые используются промышленно для продления срока хранения продукта.

4. Пицца

Это очень калорийный и жирный продукт, так как его основа практически всегда – сдобное тесто и начинка из колбасы, сыра, сосисок, кетчупа. Но, стоит отметить, что домашнюю пиццу можно готовить из лаваша, а для начинки использовать овощи, специи и нежирный сыр.

5. Шоколад

Шоколад является ценным продуктом, но, если это продукт, который состоит не меньше, чем на 70% из какао. Стоит отметить, что темкий шоколад богат полифенолами, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые борются с болезнетворными свободными радикалами.

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