Названы 5 самых полезных овощей по результатам исследований

Овощи выделяются среди других продуктов богатством фитохимикатов, клетчатки и других питательных веществ, которые способствуют улучшению качества питания. В первую очередь, речь идет о помидорах, луке и брокколи.

Их ежедневное употребление связано с обменом веществ и профилактикой заболеваний. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в среднем 1,7 миллиона человеческих жизней можно было бы спасать каждый год, значительно увеличив количество этих продуктов в рационе, сообщает mejorconsalud.com.

В связи с этим в рекомендациях по питанию особое внимание уделяется увеличению потребления фруктов и овощей в качестве стратегии профилактики заболеваний и сохранения здоровья. Кроме того, это способ получения необходимых микро- и макроэлементов.

Овощи богаты различными питательными веществами

Овощи и фитохимические соединения

Овощи выделяются среди продуктов питания наличием широкого спектра активных соединений, которые обеспечивают пользу для здоровья. Эти вещества известны как фитохимикаты, но они также называются фитонутриентами или нутрицевтиками.

Существуют различные группы фитохимикатов. В каждой из них имеется огромное количество веществ, обладающих противовоспалительным действием:

Каротиноиды: ликопин и бета-каротины.

Фенольные соединения: полифенолы и флавоноиды.

Сульфированные соединения: аллицин и лютеонин.

Какие овощи самые полезные?

Эпидемиологические исследования показали, какую роль играют те или иные продукты в профилактике сердечно-сосудистых, нейродегенеративных заболеваний и различных типов рака.

Помидор

Помидор содержит клетчатку и витамины А, С, Е

Помидор является источником ликопина (каротиноида). На его долю приходится от 80 до 90% этого фитохимического вещества, которое также встречается в природе как природный пигмент, отвечающий за красный и оранжевый цвет некоторых фруктов и овощей.

В дополнение к этому, помидор считается полезным благодаря клетчатке, белкам, витаминам А, С и Е, калию, а также низкому содержанию калорий и жира.

Лук

Лук обладает противовоспалительными свойствами

Лук содержит такие фитохимические вещества, как лютеолин, гликозиды лютеолина и флавонолы. Темный лук с более выраженным вкусом – это тот продукт, который обладает наибольшей противовоспалительной активностью.

Брокколи

Брокколи оказывает защитное действие на желудок

Брокколи выделяется содержанием сернистых соединений. Лютеолин является основным компонентом и служит медиатором антиоксидантных и противовоспалительных процессов, связанных с возрастом. Существуют исследования, которые показывают, что она может оказывать защитное действие на желудок, даже в низких концентрациях.

Морковь

Морковь содержит много пищевых волокон

Морковь – отличная пища с точки зрения питания, поскольку она является важным источником витаминов и минералов. Кроме того, она относится к овощам с самым высоким содержанием пищевых волокон.

Ее оранжевый цвет обусловлен наличием каротиноидов, в том числе бета-каротина, естественного пигмента, который организм превращает в витамин А. В свою очередь, этот витамин способствует здоровью зрения, помогает формированию и поддержанию зубов, костей и слизистых оболочек, а также поддерживает здоровую кожу.

Чеснок

Чеснок предотвращает инфекции Getty

Чеснок содержит аллицин, сульфированное соединение, которое выполняет важную антибиотическую функцию. Исследования показывают, что он может помочь предотвратить рост патогенов, вызывающих инфекции. Однако следует учитывать, что это соединение образуется, когда чеснок измельчают или разжевывают.

Как сообщал OBOZREVATEL, грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина, а их антиоксидантные свойства поддерживают здоровье мозга.

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