Названы 6 трендовых продуктов 2024 года, которые вы будете замечать везде

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Названы 6 трендовых продуктов 2024 года, которые вы будете замечать везде

На кухне существует своя собственная мода. Некоторые продукты каждый год становятся более популярными, а другие, наоборот, уходят в прошлое. Но спустя год все меняется и популярность переходит к другим.

Недавно Еatthis опубликовал список из 6 трендовых продуктов, которые станут наиболее популярны в 2024 году. Именно на них следует обращать наибольшее внимание при выборе продуктов для приготовления пищи.

Грибы

Названы 6 трендовых продуктов 2024 года, которые вы будете замечать везде

Грибы в этом году будут очень популярны. Но речь идет не о привычных всем шампиньонах, а именно о тех видах грибов, которые появились на полках супермаркетов совсем недавно, например, вешенки и рейши. Изысканные типы шгрибов станут настоящим украшением стола. Кроме этого, большую популярность приобретет грибник порошок, который модно добавлять в блюда.

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Гречневая крупа

Названы 6 трендовых продуктов 2024 года, которые вы будете замечать везде

Аналитики прогнозируют, что гречка станет звездой пищевых трендов текущего года, ведь ее можно подавать на стол не только в виде гарнира. Гранола, крекеты, мука и лапша также могут быть сделаны из этой крупы.

Острые перцы

Названы 6 трендовых продуктов 2024 года, которые вы будете замечать везде

Уже несколько лет кряду на полках магазинов появляются новые сорта острых перцев. Они отличаются между собой не только степенью остроты, но и вкусами. Острые перцы начали добавлять в разнообразные блюда, но раньше их не было, например, мармелад, или даже кофе.

Какао

Названы 6 трендовых продуктов 2024 года, которые вы будете замечать везде

В этом году какао станет обязательным ингредиентом для блюд. И речь идет не только о какао-порошках, но и о бобах. Их будут добавлять в качестве основного ингредиента для приготовления джемов, желе и других блюд.

Функциональные напитки

Названы 6 трендовых продуктов 2024 года, которые вы будете замечать везде

Разнообразные функциональные напитки в этом году будут в тренде. Люди все чаще отказываются от употребления сладких газированных напитков и предпочитают чай, и другие напитки, улучшающие настроение и оказывающие антиоксинаднтное действие.

Продукты с высоким содержанием белка

Названы 6 трендовых продуктов 2024 года, которые вы будете замечать везде

Тесто для печенья, разнообразные соусы и даже мороженое начали изготавливать из творога. И этому замечательное объяснение: это продукт богатый белком, а значит полезен для человеческого организма. Кроме творога также в могу войдут другие продукты, богатые белком. Например: протеины гороха и свеклы.

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