На кухне существует своя собственная мода. Некоторые продукты каждый год становятся более популярными, а другие, наоборот, уходят в прошлое. Но спустя год все меняется и популярность переходит к другим.

Недавно Еatthis опубликовал список из 6 трендовых продуктов, которые станут наиболее популярны в 2024 году. Именно на них следует обращать наибольшее внимание при выборе продуктов для приготовления пищи.

Грибы

Грибы в этом году будут очень популярны. Но речь идет не о привычных всем шампиньонах, а именно о тех видах грибов, которые появились на полках супермаркетов совсем недавно, например, вешенки и рейши. Изысканные типы шгрибов станут настоящим украшением стола. Кроме этого, большую популярность приобретет грибник порошок, который модно добавлять в блюда.

Видео дня

Гречневая крупа

Аналитики прогнозируют, что гречка станет звездой пищевых трендов текущего года, ведь ее можно подавать на стол не только в виде гарнира. Гранола, крекеты, мука и лапша также могут быть сделаны из этой крупы.

Острые перцы

Уже несколько лет кряду на полках магазинов появляются новые сорта острых перцев. Они отличаются между собой не только степенью остроты, но и вкусами. Острые перцы начали добавлять в разнообразные блюда, но раньше их не было, например, мармелад, или даже кофе.

Какао

В этом году какао станет обязательным ингредиентом для блюд. И речь идет не только о какао-порошках, но и о бобах. Их будут добавлять в качестве основного ингредиента для приготовления джемов, желе и других блюд.

Функциональные напитки

Разнообразные функциональные напитки в этом году будут в тренде. Люди все чаще отказываются от употребления сладких газированных напитков и предпочитают чай, и другие напитки, улучшающие настроение и оказывающие антиоксинаднтное действие.

Продукты с высоким содержанием белка

Тесто для печенья, разнообразные соусы и даже мороженое начали изготавливать из творога. И этому замечательное объяснение: это продукт богатый белком, а значит полезен для человеческого организма. Кроме творога также в могу войдут другие продукты, богатые белком. Например: протеины гороха и свеклы.

На OBOZ.UA можно встретить интересные рецепты: