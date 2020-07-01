Названы фрукты с высоким и низким содержанием сахара

Из-за стремления к здоровому питанию и ограничения в рационе углеводов, многие люди начали задумываться о том, действительно ли фрукты полезны для здоровья.

Доктор Монтсе Фольч, эксперт в области питания и диетологии, утверждает, что фрукты – это здоровая пища. Однако многое зависит от их количества, вида и качества. Важно помнить, что во многих из них содержится большое количество сахара, сообщает webconsultas.com.

Фрукты с высоким содержанием сахара на 100 г:

Финики – 63,95 г

Инжир – 16,26 г

Виноград – 16,25 г

Манго – 13,66 г

Вишня – 12,82 г

Банан – 12,13 г

Мандарин – 10,58 г

Яблоко – 10,31 г

Фрукты с низким содержанием сахара на 100 г:

Авокадо – 0,70 г

Лимон – 2,50 г

Черника – 4,04 г

Малина – 4,42 г

Клубника – 4,89 г

Арбуз – 6,20 г

Грейпфрут – 7,00 г

Мускусная дыня – 7,86 г

Фрукты и диабет

По словам эксперта, люди, у которых повышенный уровень сахара в крови или подтвержден диабет, должны есть по меньшей мере три порции фруктов в день, сочетая с другими продуктами, поскольку влияние сахара на организм в таком случае сильно отличается. Это также касается тех, кто имеет избыточный вес или страдает от ожирения.

Фруктовые смузи и соки

Несмотря на свою популярность, смузи представляют собой определенный риск, потому что при измельчении фруктов не всегда понятно их количество, которое употребляется. Таким образом, организм может получать больше сахара.

Чтобы не превышать его количество, лучше сочетать различные фрукты и овощи. Благодаря этому легко создать коктейль из витаминов, минералов, микроэлементов, воды, клетчатки и антиоксидантов.

Однако, чтобы придерживаться здорового питания, не стоит превышать 150 мл соков в день (домашних или магазинных, но из восстановленных концентратов). Что касается нектаров и других фруктовых напитков, которые не содержат 100 % фруктов, независимо от того, добавлен в них сахар или нет, лучше их избегать.

Также нужно есть фрукты с кожицей, поскольку она обеспечивает клетчаткой, которая помогает регулировать усвоение фруктозы организмом.

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