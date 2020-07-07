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Названы лучшие фрукты для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний

1.6т
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Употребление фруктов является одной из лучших альтернатив для предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они обеспечивают организм витаминами, волокнами и минералами, которые полезны для здоровья сердца.

Тем, кто уже столкнулся с нарушениями его работы, нужно обязательно включить их в свой рацион, сообщает saludycardiologia.com.

Красные фрукты

Фрукты с таким оттенком особенно полезны для сердца, артерий и кровеносных сосудов, так как содержат ликопин – антиоксидант, который очень помогает сердечно-сосудистой системе. Кроме того, в них присутствует эллаговая кислота, которая нейтрализует раковые клетки. Также они способны уменьшать риск инсультов и сердечных приступов.

К наиболее рекомендуемым фруктам относятся:

  • Клубника

  • Ежевика

  • Арбуз

  • Черешня

  • Яблоки

Темные фрукты

Они очень полезны для здоровья сердца, потому что имеют в своем составе много антиоксидантов, в отличие от других групп фруктов. Также их преимущества заключаются в укреплении иммунной системы и обеспечении бесчисленного количества витаминов.

Те, которые выделяются больше всего:

  • Черника

  • Крыжовник

  • Сливы

  • Виноград

  • Инжир

  • Бузина

Светлые фрукты

Они содержат большое количество минералов, витаминов и фитохимикатов, которые заботятся о здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляют ее и помогают функционированию.

Одни из лучших фруктов:

  • Бананы

  • Персики

  • Нектарины

Экзотические фрукты

Исследования подтверждают, что они являются наиболее полезными для здоровья сердца, потому что в них есть различные природные антиоксиданты. Периодическое употребление экзотических фруктов может снизить риск развития аномалии коронарных артерий до 17 %.

Среди них выделяются:

  • Манго

  • Папайя

  • Красная питахайя

  • Гуава

  • Тамаринд

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о фруктах с высоким и низким содержанием сахара. Необходимо есть не менее трех порций в день, сочетая с другими продуктами, поскольку влияние сахара на организм в таком случае сильно отличается.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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