Названы лучшие фрукты для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление фруктов является одной из лучших альтернатив для предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они обеспечивают организм витаминами, волокнами и минералами, которые полезны для здоровья сердца.
Тем, кто уже столкнулся с нарушениями его работы, нужно обязательно включить их в свой рацион, сообщает saludycardiologia.com.
Красные фрукты
Фрукты с таким оттенком особенно полезны для сердца, артерий и кровеносных сосудов, так как содержат ликопин – антиоксидант, который очень помогает сердечно-сосудистой системе. Кроме того, в них присутствует эллаговая кислота, которая нейтрализует раковые клетки. Также они способны уменьшать риск инсультов и сердечных приступов.
К наиболее рекомендуемым фруктам относятся:
Клубника
Ежевика
Арбуз
Черешня
Яблоки
Темные фрукты
Они очень полезны для здоровья сердца, потому что имеют в своем составе много антиоксидантов, в отличие от других групп фруктов. Также их преимущества заключаются в укреплении иммунной системы и обеспечении бесчисленного количества витаминов.
Те, которые выделяются больше всего:
Черника
Крыжовник
Сливы
Виноград
Инжир
Бузина
Светлые фрукты
Они содержат большое количество минералов, витаминов и фитохимикатов, которые заботятся о здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляют ее и помогают функционированию.
Одни из лучших фруктов:
Бананы
Персики
Нектарины
Экзотические фрукты
Исследования подтверждают, что они являются наиболее полезными для здоровья сердца, потому что в них есть различные природные антиоксиданты. Периодическое употребление экзотических фруктов может снизить риск развития аномалии коронарных артерий до 17 %.
Среди них выделяются:
Манго
Папайя
Красная питахайя
Гуава
Тамаринд
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о фруктах с высоким и низким содержанием сахара. Необходимо есть не менее трех порций в день, сочетая с другими продуктами, поскольку влияние сахара на организм в таком случае сильно отличается.
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