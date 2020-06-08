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Названы овощи, защищающие от преждевременных родов

1.2т
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Австралийские ученые из Университета Квинсленда после тщательных исследований выяснили, что употребление овощей помогает снизить риск преждевременных родов.

Специалисты изучили рацион питания 3500 женщин, и оказалось, что включение в ежедневное меню моркови, картофеля, белокочанной капусты, цветной капусты, брокколи, тыквы и зеленой фасоли до зачатия помогло беременным выносить своих детей полный срок, пишет издание bb.lv

Названы овощи, защищающие от преждевременных родов

Ученые подчеркнули, что овощи богаты антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые снижают вероятность неблагоприятных исходов беременности. Специалисты особо обратили внимание на то, что регулярно употреблять эти овощи нужно не с начала беременности, так как к концу первого триместра организм ребенка уже полностью сформирован, а на этапе планирования беременности, еще до зачатия. Наиболее важными питательными веществами для женщин до зачатия являются кальций и железо, так как они играют важную роль в развитии плаценты и тканей плода, говорят исследователи. Одновременно много кальция и железа содержится в различных видах капусты.

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Темы
Беременность и роды Питание
Тег
питание
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