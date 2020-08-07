Названы продукты, которые помогают сохранить зубы и десна здоровыми

Жирные сорта рыбы, цитрусовые и зеленые листовые овощи относятся к тем продуктам, которые помогают сохранить зубы и ясна здоровыми.

Они предотвращают возникновение кариеса, различных воспалений и неприятного запаха изо рта, сообщает todo-mail.com.

Жирная рыба помогает восстановить эмаль зубов

Молочные продукты

Молоко, сыр, масло и натуральный йогурт – одни из лучших продуктов для здоровья полости рта. Благодаря высокому количеству кальция и фосфатов они способствуют реминерализации зубов. Это чрезвычайно важно, поскольку насыщение микроэлементами помогает восстановить зубную эмаль и предотвращает появление кариеса.

Также сыр помогает производить больше слюны, которая является защитником эмали. Кроме того, молочные продукты богаты витамином K2, необходимым для здоровья костей и зубов.

Черный и зеленый чай

Чай предотвращает кариес и другие проблемы ротовой полости. В его составе присутствуют полифенолы. Эти вещества убивают бактерии, которые производят кислоту, разрушающую зубную эмаль. Однако нужно пить несладкий чай, поскольку сахар увеличивает риск возникновения кариеса.

Цитрусовые

Большинство кислых продуктов, таких как помидоры, вредны для зубов, поскольку кислота разрушает зубную эмаль. Однако цитрусовые (лимоны, грейпфруты и апельсины) можно употреблять в умеренных количествах, так как они обладают преимуществами для здоровья ротовой полости.

Эти фрукты содержат много витамина С, который укрепляет кровеносные капилляры и делает десны более устойчивыми, предотвращая воспаления и заболевания.

Жирная рыба

Жирная рыба (лосось, тунец, скумбрия) известна своей многочисленной пользой для мозга и сердечно-сосудистой системы. Однако не все знают, что омега-3 жирные кислоты, которые в ней содержатся, также поддерживают здоровье десен и уменьшают заболевания. Если они кровоточат и болят во время читки зубов или пользования нитью, увеличение потребления омега-3 может помочь справиться с этой проблемой.

Кроме того, жирная рыба богата витамином D, необходимым для предотвращения кариеса, а также витаминами K2 и A, которые способствуют реминерализации зубов и восстановлению эмали.

Зеленые листовые овощи

Такие овощи, как шпинат, капуста, мангольд и руккола, содержат много минералов, которые восстанавливают эмаль и уравновешивают микрофлору в полости рта. Кроме того, они уменьшают количество вредных бактерий, которые могут вызывать кариес, а также делают зубы более чистыми (без налета) и устойчивыми к кариесу в долгосрочной перспективе.

Какао-бобы

Какао-бобы способствуют сокращению количества вредных бактерий во рту. В отличие от шоколада, они не содержат сахара, но от природы богаты полифенолами, которые также присутствуют в чае.

Исследование 2019 года показало, что жидкость для полоскания рта на основе какао-бобов уничтожила бактерии (S. mutans), вызывающие кариес. При этом она не навредила полезным бактериям в ротовой полости. Поэтому рекомендуется съедать немного какао-бобов в качестве закуски или добавлять их к утренней овсянке.

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