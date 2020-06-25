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Названы продукты, которые способствуют идеальному загару

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Правильное питание может не только поддерживать кожу здоровой и красивой, но и способствовать идеальному загару. Для этого нужно включить в свой рацион продукты, богатые бета-каротином, жирными кислотами и витамином С, а также воду.

Кроме того, фрукты, овощи и растительные масла стимулируют выработку меланина. Он, в свою очередь, защищает кожу от свободных радикалов, которые вызывают ее старение и некоторые болезни, сообщает cocina-casera.com.

Бета-каротин (провитамин А)

Бета-каротин – оранжево-красный органический пигмент, который присутствует в растениях и фруктах. Он помогает печени вырабатывать витамин А, необходимый для здоровья кожи. Также увеличивает количество мелатонина, который способствует и ускоряет процесс загара.

Морковь является одним из самых известных продуктов, богатых бета-каротином. Она помогает стимулировать производство меланина. Желательно есть ее в сыром виде за несколько дней до того, как загорать. Тыква, абрикосы, манго, дыня и папайя также также имеют этот пигмент, поэтому рекомендуются￼ к употреблению.

Другими продуктами, способствующими загару, являются овощи и листовая зелень, такие как салат, петрушка, мангольд, брокколи или сладкий перец.

Витамин C

Продукты, богатые витамином С, содержат антиоксиданты. Они устраняют свободные радикалы, вырабатываемые самим организмом в ответ на внешние агрессии, такие как избыток солнца. Кроме того, витамин С защищает от воздействия солнечного излучения коллаген и эластин – два вещества, которые поддерживают кожу прочной и эластичной. Таким образом, можно сказать, что эти продукты способствуют загару в течение более длительного времени.

Витамин С присутствует в цитрусовых (апельсин, мандарин, грейпфрут, лимон и лайм), красных фруктах (клубника, малина, черника, ежевика, вишня и т. д.), киви, арбузе, помидоре, капусте и шпинате.

Жирные кислоты

Они способствуют тому, чтобы загар держался дольше. Кожа будет выглядеть лучше благодаря включению в рацион продуктов, богатых полезными жирами: растительных масел (особенно оливкового), орехов (миндаль, грецкие орехи), семян (кунжут, тыквенные семечки), авокадо, оливок и яиц.

Кроме того, омега-3 незаменимые жирные кислоты защищают клетки от воспаления и старения. Они встречаются в голубой рыбе (сардины, анчоусы, лосось, скумбрия), моллюсках и водорослях.

Вода

На солнце кожа быстрее сохнет и нуждается в дополнительном увлажнении. Для того, чтобы она дольше сохраняла свою эластичность и всегда выглядела увлажненной, очень важно пить воду, холодные чаи и натуральные фруктовые соки в течение всего дня.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему грецкие орехи нужно есть каждый день. Они содержат омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина, а их антиоксидантные свойства поддерживают здоровье мозга.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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