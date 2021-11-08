Названы самые полезные продукты для здоровья и те, которые есть вообще не стоит

Ученые из университета Тафта в США разработали систему Food Compass, где оценили около 8000 продуктов, напитков и блюд по 100-балльной шкале в зависимости от их пользы. Возглавили рейтинг малина и миндаль, которые оказались самыми здоровыми продуктами, а шоколадный пудинг и лапша наиболее негативно влияют на состояние организма.

О новом "пищевом компасе" рассказало издание Daily Mail. В процессе исследований ученые распределили продукты по своим преимуществам и недостаткам в специальную диаграмму, где каждый оценен по специальной шкале.

Оказалось, что благодаря содержанию множества питательных веществ, сырые фрукты и ягоды, такие как малина, собрали больше всего баллов, а быстрозавариваемая лапша получила всего 1 балл. Интересно, что некоторые, казалось бы разные, продукты могут иметь одинаковую питательную ценность для организма.

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По словам экспертов, белый рис с соевым соусом находится на одном уровне с мороженым. Это объясняется тем, что белый рис является быстродействующим углеводом, напоминающим сахар в мороженом. По сравнению с коричневым рисом, в нем значительно меньше питательных веществ и клетчатки, поэтому этот продукт находится значительно ниже в рейтинге.

Еще одним сюрпризом оказалось, что макароны всего на один балл обошли чизбургер. Объясняется это тем, что в них достаточно мало минералов, витаминов и других питательных веществ, если сравнивать с цельнозерновой версией.

Исследователи объяснили, что диаграмма должна поощрить компании производить более здоровые продукты, а органы здравоохранения будут снабжены системой маркировки. Обычные потребители смогут использовать диаграмму для построения более здорового и питательного рациона.

Результаты исследований показали, что в пятерку лучших продуктов вошли: сырая малина, соленый миндаль, овощное карри, салат из тунца, а также легкий майонез. Столь высокие оценки продукты получили благодаря высокому содержанию витаминов, минералов, а также клетчатки и белка по сравнению с такими отрицательными факторами, как наличие вредных жиров.

Худшие же показатели были у пудинга, супов быстрого приготовления, чизбургеров, кукурузных хлопьев и мясной пиццы. По словам ученых, потребление этих продуктов слишком негативно влияет на здоровье по сравнению с пищевой ценностью. К тому же, если ими злоупотреблять, это может привести к ожирению и заболеваниям сердца.

Исследователи рекомендуют потреблять продукты, набравшие 70 и более баллов, но людям в возрасте от 31 до 69 их все же следует употреблять в умеренных количествах. К тому же, лучше избегать в рационе всего, что набрало меньше 30 баллов.

Изобретатели Food Compass утверждают, что у него есть несколько преимуществ по сравнению с существующими системами оценки пищевых продуктов. Как они объяснили в научном журнале Nature Food, "пищевой компас" учитывает не только здоровые, но и вредные факторы пищи, в то время, когда другие концентрируются в основном на негативном воздействии.

Как подчеркивают эксперты, многие системы отговаривают людей употреблять закуски, такие как сладкие картофельные чипсы. Они считаются слишком вредными, в то время как по оценке Food Compass они находятся на одном уровне с пшеницей булгур, набрав 69 баллов.

Еще одно преимущество, по словам разработчиков, учет общей питательной ценности приготовленной пищи, как например пицца. Объясняется, что другие системы отдельно считают пшеницу, мясо и сыр, но не дают общей оценки готового продукта, содержащего все три ингредиента.

Стоит отметить, что средний балл по оценке Food Compass среди 8032 продуктов составил 43,2. Худшие показатели были у закусок и холодных десертов – у них средний балл был всего 16,4. В тройку победителей вошли фрукты со средним результатом 73,9, им уступили овощи – 69,1, а вот бобовые, орехи и семена показали результат в 78,6.

Среди мясных продуктов здоровыми оказались морепродукты – их средний балл составил 67, птица оказалась на втором месте – 42,7, а замкнула тройку лидеров говядина – 24,9.

Неизвестно, прислушаются ли к создателям Food Compass представители пищевой промышленности или органы здравоохранения, однако следует отметить, что NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) дает следующие советы по здоровому питанию:

Ежедневно употребляйте хотя бы 5 порций разных фруктов и овощей. Неважно в каком виде, подойдут свежие, замороженные, сушеные и даже консервированные.

Важно, чтобы основа вашего рациона состояла из картофеля, риса, хлеба, макарон или других углеводов. Идеально, если они будут цельнозерновыми.

Потребляйте хотя бы 30 граммов клетчатки в день. Чтобы достичь этой нормы, достаточно есть: 5 порций фруктов или овощей, 2 цельнозерновых печенья, два толстых ломтика цельнозернового хлеба и большой запеченный картофель с кожурой.

Выбирайте молочные продукты с низким содержанием жира и сахара.

Включите в рацион немного бобовых, рыбы, яиц, мяса и других белков. Желательно дважды в неделю есть рыбу, но одна из них должна быть жирной.

Предпочитайте ненасыщенные масла и спреды, а также используйте их в небольших количествах.

Выпивайте 6-8 стаканов воды в день.

Ограничьте количество соли и жиров в рационе. Взрослые должны употреблять менее 6 грамм соли в день, а также 20 грамм насыщенных жиров – норма для женщин, а 30 грамм – для мужчин.

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