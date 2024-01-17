Накормить детей – это настоящее испытание. Малыши часто капризничают и не хотят есть полезную пищу. Поэтому приходится давать любимые вкусности. Но есть такая еда, которая для детей будет очень вредной, несмотря на хороший вкус. Поэтому от нее точно нужно отказаться.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты ни в коем случае нельзя давать детям. Вся эта пища очень вредна для подрастающего организма.

Соки

Если на пачке с соком написано "без сахара" или "без консервантов" – это совсем не значит, что все действительно так. Такие слова – это скорее маркетинговый ход. Безопасные только те соки, которые вы приготовили в домашних условиях. В магазинных точно много сахара, а также красителей. Все эти компоненты очень плохо влияют на детский организм.

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Йогурты

Йогурт – это хороший продукт, который восстанавливает микрофлору желудка, содержит много витаминов группы В и кальций. Но только в том случае, если вы сделаете его в домашних условиях. Это, как правило, достаточно длительный процесс, поэтому родители выбирают магазинные варианты, в которых содержатся разнообразные химические добавки и подсластители.

Хлопья и сухие завтраки

Такая еда быстро готовится и дети ее любят, но она, по сути, очень вредная. В хлопьях очень много сахара. и разнообразных добавок. Именно поэтому кусочки хрустят и возбуждают аппетит – хочется есть еще и еще.

Лучший завтрак для ребенка – отварная овсянка, цельнозерновые тосты и отварные яйца.

Куриные наггетсы

Аппетитные куриные нагетсы с хрустящей корочкой – это один из самых любимых перекусов детей. Даже если для изделий использовалась натуральная курица – вся опасность в масле. Наггетсы, как правило, жарят во фритюре.

Лучше всего готовить блюдо самостоятельно, в духовке.

Лапша и макароны быстрого приготовления

Такие блюда бюджетные, аппетитные и быстро готовятся. Но, при этом, небезопасные. Макароны быстрого приготовления содержат фталат – соединение, вызывающее нарушения в эндокринной системе. К тому же, здесь много разнообразных добавок, повышающих вредный холестерин, и сахара.

Полезные макаронные изделия обязательно должны быть из цельнозерновой муки.

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