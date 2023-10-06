Большинство людей не могут представить свй рацион без хлеба. Продукт прекрасно сочетается с колбасой на завтрак или маслом. И суп тоже гораздо сытнее, если есть его в прикуску с булкой. Но далеко не каждый хлеб безопасен для организма.

Редакция FoodOboz расскажет, какой хлеб самый вредный. Чтобы иметь хорошее самочувствие – от него нужно отказаться.

Считается, что самым вредным хлебом является белый, изготовленный из пшеничной муки высшего сорта.

В чем причина?

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В таком хлебе нет ценных пищевых волокон и зерновой оболочки. Витамины группы В, антиоксиданты, полезные микроэлементы, которые должны находиться в такой пище, здесь также отсутствуют.

Чем именно вреден белый хлеб из муки высшего сорта

в таком хлебе много вредных углеводов

большое количество крахмала

много соли и сахара

Длительное употребление такого продукта плохо влияет на состояние организма. Поэтому следует заменить хлеб более полезным – ржаным.

В чем польза ржаного хлеба

он стимулирует работу кишечника

в нем много витаминов

Также можно употреблять хлеб, в составе которого сочетается пшеничная и ржаная мука. Поэтому всегда обращайте внимание на состав.

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