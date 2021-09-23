Небанальное блюдо из лаваша на скорую руку для идеального перекуса

Если вы хотите быстро приготовить завтрак или простой перекус, лучшего продукта, чем лаваш – просто нет для этого. Ведь из него можно приготовить пироги, мясные блюда, сделать горячие сэндвичи с сыром и овощами, а также – вкусные сладкие десерты, которые можно есть с чаем и кофе.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами именно таким рецептом небанального и очень быстрого в приготолении блюда из лаваша, которое будет просто идеальным.

Ленивые хачапури из лаваша

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 шт.

Творог – 300 г

Видео дня

Сыр твердый – 50 г

Лук зеленый – 10 г

Петрушка свежая – 10 г

Масло подсолнечное – 2 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

​​​​​​​В миске хорошо разомните творог, добавьте туда натертый твердый сыр и измельченную зелень – лук, петрушку, хорошо перемешайте, посолите по вкусу и поперчите. ​​​​​​​Яйцо взбейте с солью. Лаваш порежьте кусочками, выложите начинку, хорошо обмокните в яйце и обжарьте до готовности на растительном масле.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: