Небанальное блюдо из лаваша на скорую руку для идеального перекуса

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусная закуска из лаваша

Если вы хотите быстро приготовить завтрак или простой перекус, лучшего продукта, чем лаваш – просто нет для этого. Ведь из него можно приготовить пироги, мясные блюда, сделать горячие сэндвичи с сыром и овощами, а также – вкусные сладкие десерты, которые можно есть с чаем и кофе.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами именно таким рецептом небанального и очень быстрого в приготолении блюда из лаваша, которое будет просто идеальным.

Пирог из лаваша

Ленивые хачапури из лаваша

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 1 шт.

  • Творог – 300 г

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  • Сыр твердый – 50 г

  • Лук зеленый – 10 г

  • Петрушка свежая – 10 г

  • Масло подсолнечное – 2 ст. л.

  • Яйцо – 1 шт.

  • Соль – по вкусу

  • Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

  1. ​​​​​​​В миске хорошо разомните творог, добавьте туда натертый твердый сыр и измельченную зелень – лук, петрушку, хорошо перемешайте, посолите по вкусу и поперчите.

  2. ​​​​​​​Яйцо взбейте с солью.

  3. Лаваш порежьте кусочками, выложите начинку, хорошо обмокните в яйце и обжарьте до готовности на растительном масле.

Из лаваша можно приготовить много вкусных блюд

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