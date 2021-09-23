Небанальное блюдо из лаваша на скорую руку для идеального перекуса
Если вы хотите быстро приготовить завтрак или простой перекус, лучшего продукта, чем лаваш – просто нет для этого. Ведь из него можно приготовить пироги, мясные блюда, сделать горячие сэндвичи с сыром и овощами, а также – вкусные сладкие десерты, которые можно есть с чаем и кофе.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами именно таким рецептом небанального и очень быстрого в приготолении блюда из лаваша, которое будет просто идеальным.
Ленивые хачапури из лаваша
Ингредиенты:
Лаваш тонкий – 1 шт.
Творог – 300 г
Сыр твердый – 50 г
Лук зеленый – 10 г
Петрушка свежая – 10 г
Масло подсолнечное – 2 ст. л.
Яйцо – 1 шт.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
В миске хорошо разомните творог, добавьте туда натертый твердый сыр и измельченную зелень – лук, петрушку, хорошо перемешайте, посолите по вкусу и поперчите.
Яйцо взбейте с солью.
Лаваш порежьте кусочками, выложите начинку, хорошо обмокните в яйце и обжарьте до готовности на растительном масле.
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