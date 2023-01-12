Ни для кого не секрет, что домашнее молоко намного полезнее купированного. Но есть один нюанс – в открытом виде оно сохраняется не более трех дней. Для того чтобы оно не так быстро скисло, советуют добавить один простой ингредиент.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какой ингредиент добавить в молоко, чтобы оно дольше хранилось и не скисло.

Опытные хозяйки уверяют, чтобы молоко дольше хранилось, его не обязательно кипятить или замораживать. Достаточно добавить к напитку совсем немного обыкновенной поваренной соли.

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В таком случае поваренная соль действует как натуральный консервант, предотвращающий размножение бактерий. Благодаря ей молоко простоит и не скиснет от 7 до 10 дней. Следует отметить, что во вкусе ингредиент совсем не ощущается.

Как правильно добавлять соль в молоко

Для такого способа достаточно всего одной щепотки соли. После того, как вы добавили ингредиент в напиток, емкость нужно обязательно взболтать, после чего поставить в холодильник.

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