Не будет жирным и мутным: три секрета самого вкусного и удачного холодца

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Не будет жирным и мутным: три секрета самого вкусного и удачного холодца

Очень часто домашний холодец не застывает и получается мутным, жирным и с белой жирной прослойкой сверху. Для того, чтобы холодец был по-настоящему вкусным, имел приятный аромат и цвет, нужно всего лишь правильно сварить бульон.

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Как правильно готовить бульон для холодца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, прозрачного и не жирного холодца из куриного мяса.

Рецепт холодца

Ингредиенты:

  • Куриные четвертины – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Вода 1-1,5 л
  • Приправа к студню
  • Соль – 1 ч. л.

Секреты приготовления холодца:

Секрет 1.

Бульон не должен активно кипеть, только "дрожать".

Мясо и овощи для бульона

Секрет 2.

Необходимо убирать весь жир и "шум", пену.

Как правильно варить холодец

Секрет 3.

Бульон нужно процедить несколько раз.

Бульон для холодца

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