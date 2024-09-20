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Не будет жирным и мутным: три секрета самого вкусного и удачного холодца
Очень часто домашний холодец не застывает и получается мутным, жирным и с белой жирной прослойкой сверху. Для того, чтобы холодец был по-настоящему вкусным, имел приятный аромат и цвет, нужно всего лишь правильно сварить бульон.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, прозрачного и не жирного холодца из куриного мяса.
Ингредиенты:
- Куриные четвертины – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Вода 1-1,5 л
- Приправа к студню
- Соль – 1 ч. л.
Секреты приготовления холодца:
Секрет 1.
Бульон не должен активно кипеть, только "дрожать".
Секрет 2.
Необходимо убирать весь жир и "шум", пену.
Секрет 3.
Бульон нужно процедить несколько раз.
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