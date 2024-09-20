Очень часто домашний холодец не застывает и получается мутным, жирным и с белой жирной прослойкой сверху. Для того, чтобы холодец был по-настоящему вкусным, имел приятный аромат и цвет, нужно всего лишь правильно сварить бульон.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, прозрачного и не жирного холодца из куриного мяса.

Ингредиенты:

Куриные четвертины – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Вода 1-1,5 л

Приправа к студню

Соль – 1 ч. л.

Секреты приготовления холодца:

Секрет 1.

Бульон не должен активно кипеть, только "дрожать".

Секрет 2.

Необходимо убирать весь жир и "шум", пену.

Секрет 3.

Бульон нужно процедить несколько раз.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: