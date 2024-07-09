Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов и даже тортов. Еще из него можно сделать хрустящие чебуреки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и не жирных чебуреков, которые готовятся из лаваша.

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 среднего лука

зелень, соль, перец

200 г твердого сыра

лаваш

1 яйцо для смазки бортиков

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с луком, яйцом, специями и тертым твердым сыром.

2. Лаваш смажьте, сверните пополам.

3. Взбейте яйца с солью, обмокните лаваш и обжарьте с двух сторон до золотистости.

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