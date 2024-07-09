Видео дня
Не будут жирными: ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут
Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов и даже тортов. Еще из него можно сделать хрустящие чебуреки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и не жирных чебуреков, которые готовятся из лаваша.
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 70 мл воды
- 1/2 среднего лука
- зелень, соль, перец
- 200 г твердого сыра
- лаваш
- 1 яйцо для смазки бортиков
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с луком, яйцом, специями и тертым твердым сыром.
2. Лаваш смажьте, сверните пополам.
3. Взбейте яйца с солью, обмокните лаваш и обжарьте с двух сторон до золотистости.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: