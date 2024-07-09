Не будут жирными: ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Не будут жирными: ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут

Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов и даже тортов. Еще из него можно сделать хрустящие чебуреки.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и не жирных чебуреков, которые готовятся из лаваша.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 400 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 среднего лука
  • зелень, соль, перец
  • 200 г твердого сыра
  • лаваш 
  • 1 яйцо для смазки бортиков

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш с луком, яйцом, специями и тертым твердым сыром. 

Фарш для блюда

2. Лаваш смажьте, сверните пополам. 

Приготовление блюда

3. Взбейте яйца с солью, обмокните лаваш и обжарьте с двух сторон до золотистости. 

Готовые чебуреки

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