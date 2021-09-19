Не чиа, годжи и рейши: нутрициолог назвала 3 простых и наилучших осенних суперфуда

Осенью мы все особенно ощущаем потребность в сытной еде, которая даст и достаточное количество витаминов и заряд энергии. Поэтому не отказывайтесь от завтрака, обеда, ужина и не забывайте о полезных перекусах. Осенью стоит готовить сытные блюда из мяса, обязательно из сезонных овощей, а также не отказывайтесь от рыбы и круп.

Нутрициолог Анна Никольская рассказала в Instagram каким должен быть осенний суперфуд, чтобы он действительно был полезным для организма и простым в приготовлении.

Для начала отметим, что суперфудом могут быть совершенно привычные и простые продукты, которые всегда есть под рукой, не обязательно искать чиа, годжи и рейши.

Безусловно в каждом сезоне разные суперфуды, но именно осенью абсолютно точно ими должны быть:

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1. Куркума

Эта специя даст фору любому противовоспалительному средству. Стоит отметить, что куркумин усиливается в несколько раз, если замиксовать его с черным перцем. Лучше всего ее покупать в индийских магазинах, там эта специя действительно натуральная.

Добавлять куркуму можно при жарке на масле, в теплые блюда – крем-супы, карри, и конечно, готовьте латте с ней, он будет потрясающим.

2. Свекла

В свежем виде этот овощ может стать "эликсиром здоровья". Она очень благотворно влияет на ЖКТ. К тому же готовится просто элементарно, можно отварить или запечь в духовке, добавить сыр, орешки, зелень и наслаждаться прекрасным теплым салатом, от которого вы кстати, не наберете вес.

3. Квашеная капуста

Это кладезь витамина С и пробиотиков – один из лучших продуктов для иммунитета, если вы готовите ее правильно – без сахара, соли, уксуса – она будет очень полезной для всего организма.

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