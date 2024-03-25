Самый важный атрибут Пасхального празднования – это паска. Для того, чтобы ее приготовить, выделяют отдельный день, потому что процесс достаточно сложный и многоэтапный. Поэтому довольно часто допускают много ошибок, из-за которых выпечка выходит неудачной.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении паски. Если вы обратите особое внимание на следующие нюансы – можете сделать действительно вкусную и праздничную выпечку для всей семьи.

Неправильная температура ингредиентов

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Чтобы вымесить эластичное и однородное тесто без комочков – важно подготовить все ингредиенты. Извлеките их заранее из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. А чтобы уже замешанное тесто не упало – не ставьте его на сквозняки и не открывайте дверцу духовки во время выпечки.

Плохо вымешанное тесто

Тесто на паску требует длительного вымешивания. Оно должно быть достаточно мягким и пышным. Поэтому уделите этому процессу достаточно времени.

Неразогретая духовка

Если духовка будет холодная – паска точно пригорит к форме. Поэтому для того, чтобы избежать такого результата, сначала нужно достаточно разогреть духовку. Также, не ставьте противень с тестом слишком высоко.

Неправильно рассчитанное время

Следует помнить, что паски разных ромиров требуют разного времени выпекания. Если это изделие до килограмма – нужно 30 минут для приготовления. Но если это кулич полтора килограмма – нужно уже 60 минут.

Достаете горячюю паску из формы

Доставать паску из формы в горячем виде – это большая ошибка, потому что можно повредить изделие. Дождитесь полного охлаждения.

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