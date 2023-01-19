Принести продукты из магазина или с рынка и тут же положить их в холодильник – это практически рефлекс для большинства из нас. Но в действительности в таких условиях хорошо сохраняется далеко не все. Вот, например, знаете, как правильно хранить лук? В холодильнике – неверный ответ.

Как пишет издание Express, из-за низкой температуры крахмал в составе продукта превращается в сахар, из-за чего луковицы теряют упругость и становятся мягкими. Также высокая влажность холодильника может спровоцировать развитие плесени.

Специалисты по хранению продуктов утверждают, что лук может прекрасно храниться до шести месяцев, если положить его в темное, прохладное и сухое место с хорошей циркуляцией воздуха. Так что хорошим местом станет гараж или подвал. В условиях городской квартиры овощ довольно долго может оставаться свежим и сочным, если положить его в шкаф. Но шкаф должен находиться подальше от нагревательных приборов – плиты и духовки, радиаторов, теплых полов и т.д. В тепле лук может начать прорастать.

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Также перед хранением луковицы нужно правильно упаковать. Так не следует хранить их в запечатанном пластике – внутри пакета будет слишком влажно. Лучше выбрать для упаковки бумажные пакеты или же ящики либо корзины с вентиляционными отверстиями в стенках. Также подойдут холщовые мешки и сетки, которые дадут воздуху свободно циркулировать вокруг плодов.

Еще одно важное условие для эффективного хранения лука – это отсутствие прямых солнечных лучей. Они одновременно провоцируют прорастание луковиц и приводят к их загниванию.

Как хранить нарезанный, готовый и зеленый лук

Кроме целых неочищенных луковиц, порой возникает необходимость сохранить другие продукты из этого овоща. Вот как это лучше делать:

зеленый лук – в герметичном контейнере или пакете в отделении холодильника для овощей сроком до 5 дней;

– в герметичном контейнере или пакете в отделении холодильника для овощей сроком до 5 дней; сырой нарезанный лук – также в герметичном контейнере или пакете в холодильнике, важно также проследить, чтобы упаковка не пропускала запахи, иначе другие продукты впитают запах лука, так нарезанный лук может храниться 7-10 дней;

– также в герметичном контейнере или пакете в холодильнике, важно также проследить, чтобы упаковка не пропускала запахи, иначе другие продукты впитают запах лука, так нарезанный лук может храниться 7-10 дней; вареный лук – в герметичном контейнере в течение 4 дней.

Если вы хотите хранить сырой лук в морозилке, то очистите его от шелухи, нарежьте ломтиками и сложите их в пакет для замораживания. В таком виде продукт будет пригоден к употреблению в течение 8 месяцев.

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