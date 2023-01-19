Не холодильник: названо лучшее место для хранения лука, где он не цветет и не становится мягким
Принести продукты из магазина или с рынка и тут же положить их в холодильник – это практически рефлекс для большинства из нас. Но в действительности в таких условиях хорошо сохраняется далеко не все. Вот, например, знаете, как правильно хранить лук? В холодильнике – неверный ответ.
Как пишет издание Express, из-за низкой температуры крахмал в составе продукта превращается в сахар, из-за чего луковицы теряют упругость и становятся мягкими. Также высокая влажность холодильника может спровоцировать развитие плесени.
Специалисты по хранению продуктов утверждают, что лук может прекрасно храниться до шести месяцев, если положить его в темное, прохладное и сухое место с хорошей циркуляцией воздуха. Так что хорошим местом станет гараж или подвал. В условиях городской квартиры овощ довольно долго может оставаться свежим и сочным, если положить его в шкаф. Но шкаф должен находиться подальше от нагревательных приборов – плиты и духовки, радиаторов, теплых полов и т.д. В тепле лук может начать прорастать.
Также перед хранением луковицы нужно правильно упаковать. Так не следует хранить их в запечатанном пластике – внутри пакета будет слишком влажно. Лучше выбрать для упаковки бумажные пакеты или же ящики либо корзины с вентиляционными отверстиями в стенках. Также подойдут холщовые мешки и сетки, которые дадут воздуху свободно циркулировать вокруг плодов.
Еще одно важное условие для эффективного хранения лука – это отсутствие прямых солнечных лучей. Они одновременно провоцируют прорастание луковиц и приводят к их загниванию.
Как хранить нарезанный, готовый и зеленый лук
Кроме целых неочищенных луковиц, порой возникает необходимость сохранить другие продукты из этого овоща. Вот как это лучше делать:
- зеленый лук – в герметичном контейнере или пакете в отделении холодильника для овощей сроком до 5 дней;
- сырой нарезанный лук – также в герметичном контейнере или пакете в холодильнике, важно также проследить, чтобы упаковка не пропускала запахи, иначе другие продукты впитают запах лука, так нарезанный лук может храниться 7-10 дней;
- вареный лук – в герметичном контейнере в течение 4 дней.
Если вы хотите хранить сырой лук в морозилке, то очистите его от шелухи, нарежьте ломтиками и сложите их в пакет для замораживания. В таком виде продукт будет пригоден к употреблению в течение 8 месяцев.
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