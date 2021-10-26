Идеальная нутелла дома: рецепт шоколадной пасты
Говорят, что нутелла родилась еще в 90-х. Она была самым любимым лакомством детей, которое они любили намазывать на хлеб или просто есть из банки. Нутелла использовали как заправку для тортов, вафель и в качестве топинга. И, несмотря на свою довольно долгую историю, десерт не теряет актуальности и хозяйки до сих пор в поисках идеального рецепта шоколадной пасты.
Фуд-блогер Анна Станкевич поделилась рецептом шоколадной нутеллы. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Фундук – 200 г
Черный шоколад – 100 г
Сахарная пудра – 70 г
Сливочное масло – 50 г
Сухое молоко – 1 ст. л
Способ приготовления:
Фундук поставить в духовой шкаф на 8-10 минут при температуре 200 градусов. Дать остыть и очистить от шелухи.
Шоколад, масло и сахарную пудру смешать на водяной бане до однородности. По желанию можно добавить столовую ложку сухого молока, так паста будет нежнее.
Очищенные орехи взбить в блендере. По чуть-чуть добавить шоколад и взбить до однородности.
Готовую пасту перелить в банку, которую нужно плотно закрыть.
Хранить при комнатной температуре до 1 месяца.
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