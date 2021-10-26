Идеальная нутелла дома: рецепт шоколадной пасты

Говорят, что нутелла родилась еще в 90-х. Она была самым любимым лакомством детей, которое они любили намазывать на хлеб или просто есть из банки. Нутелла использовали как заправку для тортов, вафель и в качестве топинга. И, несмотря на свою довольно долгую историю, десерт не теряет актуальности и хозяйки до сих пор в поисках идеального рецепта шоколадной пасты.

Фуд-блогер Анна Станкевич поделилась рецептом шоколадной нутеллы. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Фундук – 200 г

Черный шоколад – 100 г

Сахарная пудра – 70 г

Сливочное масло – 50 г

Сухое молоко – 1 ст. л

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Способ приготовления:

Фундук поставить в духовой шкаф на 8-10 минут при температуре 200 градусов. Дать остыть и очистить от шелухи. Шоколад, масло и сахарную пудру смешать на водяной бане до однородности. По желанию можно добавить столовую ложку сухого молока, так паста будет нежнее. Очищенные орехи взбить в блендере. По чуть-чуть добавить шоколад и взбить до однородности. Готовую пасту перелить в банку, которую нужно плотно закрыть. Хранить при комнатной температуре до 1 месяца.

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