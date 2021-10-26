Идеальная нутелла дома: рецепт шоколадной пасты

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,2 т.
Идеальная нутелла дома: рецепт шоколадной пасты

Говорят, что нутелла родилась еще в 90-х. Она была самым любимым лакомством детей, которое они любили намазывать на хлеб или просто есть из банки. Нутелла использовали как заправку для тортов, вафель и в качестве топинга. И, несмотря на свою довольно долгую историю, десерт не теряет актуальности и хозяйки до сих пор в поисках идеального рецепта шоколадной пасты.

Фуд-блогер Анна Станкевич поделилась рецептом шоколадной нутеллы. Опубликовано в Instagram.

Чаще всего любят есть нутеллу с хлебом

Ингредиенты:

Шоколадную пасту можно совмещать со многими десертами
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Способ приготовления:

  1. Фундук поставить в духовой шкаф на 8-10 минут при температуре 200 градусов. Дать остыть и очистить от шелухи.

  2. Шоколад, масло и сахарную пудру смешать на водяной бане до однородности. По желанию можно добавить столовую ложку сухого молока, так паста будет нежнее.

  3. Очищенные орехи взбить в блендере. По чуть-чуть добавить шоколад и взбить до однородности.

  4. Готовую пасту перелить в банку, которую нужно плотно закрыть.

  5. Хранить при комнатной температуре до 1 месяца.

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