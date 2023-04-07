Не каша: что приготовить из риса для вкусного и сытного завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Рецепт рисового пудинга

Завтрак – самый главный прием пищи по мнению экспертов и, именно он должен быть самым сытным. Для завтрака лучше всего готовить легкие, но питательные блюда, например, каши, блюда из яиц, сэндвичи, салаты. 

Что приготовить на завтрак из риса

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении рисового пудинга с курагой и лимонной цедрой. 

Рецепт рисового пудинга
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Ингредиенты: 

  • рис (арборио) – 150 г
  • молоко – 250 мл
  • сливки растительные – 250 мл
  • сахар – 2 ст. л.

Дополнительно: 

  • курага – 16 шт.
  • корица – 1 палочка 
  • вода – 300 мл 
  • лимон – 1/2 шт.
  • измельченные орехи

Способ приготовления:

1. Рис залейте молоком и сливками, добавьте сахар и варите 25 минут на медленном огне.

Рис с молоком и сливками

2. Во второй сотейник влейте воду, добавьте курагу с половинкой лимона и палочкой корицы, доведите до кипения, а затем убавьте огонь и варите 10 минут. 

Курага для блюда

3. Выложите в миску готовый рис, сверху выложите сверху курагу, полейте сверху жидкостью, в которой варилась курага. Посыпьте орехами, добавьте сироп (по желанию).

Готовый пудинг

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