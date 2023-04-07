Завтрак – самый главный прием пищи по мнению экспертов и, именно он должен быть самым сытным. Для завтрака лучше всего готовить легкие, но питательные блюда, например, каши, блюда из яиц, сэндвичи, салаты.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении рисового пудинга с курагой и лимонной цедрой.

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Ингредиенты:

рис (арборио) – 150 г

молоко – 250 мл

сливки растительные – 250 мл

сахар – 2 ст. л.

Дополнительно:

курага – 16 шт.

корица – 1 палочка

вода – 300 мл

лимон – 1/2 шт.

измельченные орехи

Способ приготовления:

1. Рис залейте молоком и сливками, добавьте сахар и варите 25 минут на медленном огне.

2. Во второй сотейник влейте воду, добавьте курагу с половинкой лимона и палочкой корицы, доведите до кипения, а затем убавьте огонь и варите 10 минут.

3. Выложите в миску готовый рис, сверху выложите сверху курагу, полейте сверху жидкостью, в которой варилась курага. Посыпьте орехами, добавьте сироп (по желанию).

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