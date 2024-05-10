Не майонез: самый удачный маринад для шашлыка, который сделает любое мясо очень сочным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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В чем мариновать шашлык

Шашлык можно готовить из любого мяса, а также из печени, рыбы и даже из лаваша. Самое главное – хорошо замариновать мясо. 

В чем лучше всего мариновать мясо

Кулинар поделился в Instagram рецептом маринада для мяса, основа которого – айран. 

Рецепт шашлыка
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Ингредиенты:

  • Свинина – 1 кг
  • Лук – 2 шт. 
  • Специи: перец душистый, мускатный орех, соль, кориандр
  • Айрон – 500 мл

Способ приготовления: 

1. Мясо порежьте средними кусками.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте порезанный лук, специи и залейте все айраном.

Айран для шашлыка

3. Маринуйте мясо 8-12 часов, под пищевой пленкой. 

Сколько мариновать шашлык

4. Готовьте на мангале до золотистости. 

Готовый шашлык

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