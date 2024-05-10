Шашлык можно готовить из любого мяса, а также из печени, рыбы и даже из лаваша. Самое главное – хорошо замариновать мясо.

Кулинар поделился в Instagram рецептом маринада для мяса, основа которого – айран.

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Ингредиенты:

Свинина – 1 кг

Лук – 2 шт.

Специи: перец душистый, мускатный орех, соль, кориандр

Айрон – 500 мл

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте средними кусками.

2. Добавьте порезанный лук, специи и залейте все айраном.

3. Маринуйте мясо 8-12 часов, под пищевой пленкой.

4. Готовьте на мангале до золотистости.

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