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Не майонез: самый удачный маринад для шашлыка, который сделает любое мясо очень сочным
Шашлык можно готовить из любого мяса, а также из печени, рыбы и даже из лаваша. Самое главное – хорошо замариновать мясо.
Кулинар поделился в Instagram рецептом маринада для мяса, основа которого – айран.
Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг
- Лук – 2 шт.
- Специи: перец душистый, мускатный орех, соль, кориандр
- Айрон – 500 мл
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте средними кусками.
2. Добавьте порезанный лук, специи и залейте все айраном.
3. Маринуйте мясо 8-12 часов, под пищевой пленкой.
4. Готовьте на мангале до золотистости.
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