Не "Оливье" и "Шуба": самый популярный салат в СССР, который обожали все

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

В СССР были очень популярными сытные салаты на основе овощей, с мясом, рыбой и консервами. Самыми популярными были: "Оливье", "Шуба", "Мимоза", а также салаты из субпродуктами. 

Вкусные салаты

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из говяжьего языка, с горошком и луком. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • язык говяжий – 1 шт. 
  • морковь – 2 шт. 
  • лук – 3 шт. 
  • горошек консервированный – 1/2 б. 
  • майонез – 2-3 ст. л. 
  • соль, перец, зелень – по вкусу
  • масло для жарки 

Способ приготовления:

1. Язык хорошо помойте, варите до закипания. Первую воду слейте и снова залейте водой и варите на среднем огне около 3 часов. Посолите в конце варки, чтобы предотвратить жестокость языка. После того как сварите язык, поместите его в холодную воду. После очистите его и нарежьте кубиком. 

Язык для приготовления салата

2. Лук порежьте кубиком, морковь натрите и обжарьте до золотистого цвета. 

Как сделать зажарку для салата

3. Соберите салат: в миску выложите нарезанный язык, зажарку из лука и моркови, добавьте горошек. Посолите,  поперчите и добавьте зелень, заправьте майонезом и тщательно перемешайте, поставьте в холодильник на 1 час. 

Готовый салат

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