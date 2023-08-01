В СССР были очень популярными сытные салаты на основе овощей, с мясом, рыбой и консервами. Самыми популярными были: "Оливье", "Шуба", "Мимоза", а также салаты из субпродуктами.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из говяжьего языка, с горошком и луком.

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Ингредиенты:

язык говяжий – 1 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 3 шт.

горошек консервированный – 1/2 б.

майонез – 2-3 ст. л.

соль, перец, зелень – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Язык хорошо помойте, варите до закипания. Первую воду слейте и снова залейте водой и варите на среднем огне около 3 часов. Посолите в конце варки, чтобы предотвратить жестокость языка. После того как сварите язык, поместите его в холодную воду. После очистите его и нарежьте кубиком.

2. Лук порежьте кубиком, морковь натрите и обжарьте до золотистого цвета.

3. Соберите салат: в миску выложите нарезанный язык, зажарку из лука и моркови, добавьте горошек. Посолите, поперчите и добавьте зелень, заправьте майонезом и тщательно перемешайте, поставьте в холодильник на 1 час.

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