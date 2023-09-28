Каши нужно есть всем, по мнению специалистов, но нужно точно знать, нет ли у вас аллергии на данный продукт. Стоит отметить, что очень важно правильно готовить каши, чтобы не переварить крупы, иначе они потеряют полезные свойства.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от нутрициологов и медицинских экспертов, какая каша является самой полезной и как ее правильно готовить.

По мнению экспертов, самая полезная каша – гречневая, в ней наибольшее количество минералов и антиоксидантов. Важно, что в состав гречки не входит глютен и поэтому ее можно есть даже людям, которые имеют непереносимость данного белка.

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Существует несколько видов гречки:

Зеленая гречка

Это очищенные без термической обработки гречка. И именно данный вид гречки является самым полезным, так как сохраняет полный комплекс полезных веществ. В нем также содержится большое количество антиоксидантов.

Сечка

Это измельченные быстро разваривающиеся ядра гречки. Такой вид каши чаще всего дают детям и пожилым людям, так как ее не нужно долго жевать и она быстро усваивается.

Смоленская крупа

Это самая мелкая гречневая крупа и она усваивается быстрее других.

Ядрица

Это цельные, необработанные ядра гречки. Такую крупу в основном продают в магазинах. Она всегда коричневого цвета.

Специалисты утверждают, что употребление гречки приносит пользу всему желудочно-кишечному тракту, такк как в ней содержится много клетчатки, а еще ее можно есть диабетикам, ведь у нее очень низкий гликемический индекс, а ее специальный антиоксидант D-хироинозитол способствует снижению количества сахара в крови.

Еще гречку советуют есть всем, кто на диете, она богата белками и дает сытость на длительный период времени и при этом имеет сравнительно низкую калорийность.

Важно знать, что употреблять гречку рекомендовано не более 2-3 дней в неделю, каждый день есть ее нежелательно. Одна порция должна быть от 84 до 168 г!

Гречку нужно варить не больше 15 минут, и обязательно после дайте постоять еще 10 минут. Этого достаточно, чтобы крупа стала мягкой и при этом сохранила рассыпчатую структуру.

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