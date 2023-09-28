Не овсянка: какая каша самая полезная и как часто ее нужно есть

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезные крупы

Каши нужно есть всем, по мнению специалистов, но нужно точно знать, нет ли у вас аллергии на данный продукт. Стоит отметить, что очень важно правильно готовить каши, чтобы не переварить крупы, иначе они потеряют полезные свойства.

Польза гречки

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от нутрициологов и медицинских экспертов, какая каша является самой полезной и как ее правильно готовить.

По мнению экспертов, самая полезная каша – гречневая, в ней наибольшее количество минералов и антиоксидантов. Важно, что в состав гречки не входит глютен и поэтому ее можно есть даже людям, которые имеют непереносимость данного белка.

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Почему нельзя есть гречку каждый день

Существует несколько видов гречки:

Зеленая гречка

Это очищенные без термической обработки гречка. И именно данный вид гречки является самым полезным, так как сохраняет полный комплекс полезных веществ. В нем также содержится большое количество антиоксидантов.

Сколько видов гречки существует

Сечка

Это измельченные быстро разваривающиеся ядра гречки. Такой вид каши чаще всего дают детям и пожилым людям, так как ее не нужно долго жевать и она быстро усваивается.

Смоленская крупа

Это самая мелкая гречневая крупа и она усваивается быстрее других.

Ядрица

Это цельные, необработанные ядра гречки. Такую крупу в основном продают в магазинах. Она всегда коричневого цвета.

Отварная гречка

Специалисты утверждают, что употребление гречки приносит пользу всему желудочно-кишечному тракту, такк как в ней содержится много клетчатки, а еще ее можно есть диабетикам, ведь у нее очень низкий гликемический индекс, а ее специальный антиоксидант D-хироинозитол способствует снижению количества сахара в крови.

Еще гречку советуют есть всем, кто на диете, она богата белками и дает сытость на длительный период времени и при этом имеет сравнительно низкую калорийность.

Важно знать, что употреблять гречку рекомендовано не более 2-3 дней в неделю, каждый день есть ее нежелательно. Одна порция должна быть от 84 до 168 г!

Польза гречки для диабетиков

Гречку нужно варить не больше 15 минут, и обязательно после дайте постоять еще 10 минут. Этого достаточно, чтобы крупа стала мягкой и при этом сохранила рассыпчатую структуру.

Сколько варить гречку

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какая каша самая вредная и почему от ее полностью нужно отказаться.

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