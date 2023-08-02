Не овсянка: специалист назвала 5 самых полезных и бюджетных каш, которые нужно есть всем
Каши являются обязательными составляющими рациона каждого. Среди самых популярных и бюджетных однозначно – овсянка, гречка, рис, а также булгур. Но, не все знают, что например, киноа намного полезнее белого риса, а бюджетное пшено булгура.
Нутрициолог Ксения поделилась в Instagram перечнем из 5 самых полезных каш, которые нужно есть всем.
1. Амарант
Этот продукт по мнению экспертов очень полезный, так как содержит много железа, марганца, растительного белка.
2. Черный киноа
В нем много растительного белка, а также очень важно, что он не содержит глютена, однако содержит селен и другие полезные свойства.
3. Черный нешлифованный рис
Он является качественным источником медленных углеводов, а также регулирует углеводный обмен, контролирует аппетит и хорошо насыщает.
4. Гречка зеленая
"Это прямый суперфуд, который можно готовить в различных вариациях: варить, проращивать, добавлять в полосе и даже, делать ХЕЛСИ попкорн!", – утверждает нутрициолог.
Еще в ней очень много аминокислот, помогающих работе ЖКТ, улучшают естественным путем детоксикацию печени.
5. Пшено
Это очень хороший источник полифенолов и антиоксидантов, а также в нем много витаминов группы В, фолиевая кислота, а еще он имеет очень приятный вкус и хорошее насыщение.
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