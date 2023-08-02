Каши являются обязательными составляющими рациона каждого. Среди самых популярных и бюджетных однозначно – овсянка, гречка, рис, а также булгур. Но, не все знают, что например, киноа намного полезнее белого риса, а бюджетное пшено булгура.

Нутрициолог Ксения поделилась в Instagram перечнем из 5 самых полезных каш, которые нужно есть всем.

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1. Амарант

Этот продукт по мнению экспертов очень полезный, так как содержит много железа, марганца, растительного белка.

2. Черный киноа

В нем много растительного белка, а также очень важно, что он не содержит глютена, однако содержит селен и другие полезные свойства.

3. Черный нешлифованный рис

Он является качественным источником медленных углеводов, а также регулирует углеводный обмен, контролирует аппетит и хорошо насыщает.

4. Гречка зеленая

"Это прямый суперфуд, который можно готовить в различных вариациях: варить, проращивать, добавлять в полосе и даже, делать ХЕЛСИ попкорн!", – утверждает нутрициолог.

Еще в ней очень много аминокислот, помогающих работе ЖКТ, улучшают естественным путем детоксикацию печени.

5. Пшено

Это очень хороший источник полифенолов и антиоксидантов, а также в нем много витаминов группы В, фолиевая кислота, а еще он имеет очень приятный вкус и хорошее насыщение.

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