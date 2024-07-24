Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с тунцом для сытного обеда
Вместо обычных отварных макарон с сосисками и котлетами можно приготовить изысканную пасту с тунцом. Протушите изделия в нежном сливочном соусе, а также добавьте много сыра. Блюдо отлично подойдет для сытного обеда для всей семьи.
Идея приготовления сытной пасты с тунцом для обеда опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Макаронные изделия лучше взять спагетти.
Ингредиенты:
- макароны – 300 г
- консервированный тунец – 100 г
- сливки – 200 г
- томатная паста – 1 ст.л.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- сыр пармезан – 100 г
Способ приготовления:
1. Макароны отварить до полуготовности.
2. Отдельно на сковороде обжарить лук и чеснок.
3. Добавить тунец, томатную пасту, сливки и 100 г воды, в которой варились макароны.
4. Посолить и поперчить по вкусу, добавить в соус пасту и тертый сыр.
5. Все перемешать.
6. При подаче украсить пармезаном.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: