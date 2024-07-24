Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с тунцом для сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
501
Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с тунцом для сытного обеда

Вместо обычных отварных макарон с сосисками и котлетами можно приготовить изысканную пасту с тунцом. Протушите изделия в нежном сливочном соусе, а также добавьте много сыра. Блюдо отлично подойдет для сытного обеда для всей семьи.

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Идея приготовления сытной пасты с тунцом для обеда опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Макаронные изделия лучше взять спагетти.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с тунцом для сытного обеда

Ингредиенты:

  • макароны – 300 г
  • консервированный тунец – 100 г
  • сливки – 200 г
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • сыр пармезан – 100 г

Способ приготовления:

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с тунцом для сытного обеда

1. Макароны отварить до полуготовности.

2. Отдельно на сковороде обжарить лук и чеснок.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с тунцом для сытного обеда

3. Добавить тунец, томатную пасту, сливки и 100 г воды, в которой варились макароны.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с тунцом для сытного обеда

4. Посолить и поперчить по вкусу, добавить в соус пасту и тертый сыр.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с тунцом для сытного обеда

5. Все перемешать.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с тунцом для сытного обеда

6. При подаче украсить пармезаном.

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