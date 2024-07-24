Вместо обычных отварных макарон с сосисками и котлетами можно приготовить изысканную пасту с тунцом. Протушите изделия в нежном сливочном соусе, а также добавьте много сыра. Блюдо отлично подойдет для сытного обеда для всей семьи.

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Идея приготовления сытной пасты с тунцом для обеда опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Макаронные изделия лучше взять спагетти.

Ингредиенты:

макароны – 300 г

консервированный тунец – 100 г

сливки – 200 г

томатная паста – 1 ст.л.

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

сыр пармезан – 100 г

Способ приготовления:

1. Макароны отварить до полуготовности.

2. Отдельно на сковороде обжарить лук и чеснок.

3. Добавить тунец, томатную пасту, сливки и 100 г воды, в которой варились макароны.

4. Посолить и поперчить по вкусу, добавить в соус пасту и тертый сыр.

5. Все перемешать.

6. При подаче украсить пармезаном.

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