Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с мидиями для сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
96
Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с мидиями для сытного обеда

Если привычные макароны на обед вам надоели – приготовьте изысканную пасту с мидиями. В основе блюда – пикантный томатный соус, морепродукты, а также свежая ароматная зелень. Вы справитесь очень быстро.

Идея приготовления спагетти с мидиями для обеда опубликована на странице фудблогера ann food в Instagram. Подавать вкусно с белым вином.

Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с мидиями для сытного обеда

Ингредиенты:

  • спагетти – 200-250 г
  • сливочное масло – 50 г
  • мидии маринованные в масле – 200 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • томатное пюре – 130 г
  • зелень по желанию
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с мидиями для сытного обеда

1. Отварить спагетти.

2. В сковороду выложить сливочное масло.

Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с мидиями для сытного обеда

3. Добавить порезанный чеснок.

4. Жарить 2-3 минуты, добавить томатное пюре, перемешать.

Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с мидиями для сытного обеда

5. В соус положить мидии без растительного масла.

6. Добавить 150 мл кипяченой воды (или воду из спагетти).

Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с мидиями для сытного обеда

7. Тушить 2 минуты.

8. Добавить спагетти.

Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с мидиями для сытного обеда

9. Тушить еще 2 минуты и блюдо готово.

10. Приятно подавать с белым вином.

Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с мидиями для сытного обеда

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