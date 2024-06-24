Если привычные макароны на обед вам надоели – приготовьте изысканную пасту с мидиями. В основе блюда – пикантный томатный соус, морепродукты, а также свежая ароматная зелень. Вы справитесь очень быстро.

Идея приготовления спагетти с мидиями для обеда опубликована на странице фудблогера ann food в Instagram. Подавать вкусно с белым вином.

Ингредиенты:

спагетти – 200-250 г

сливочное масло – 50 г

мидии маринованные в масле – 200 г

чеснок – 2 зубчика

томатное пюре – 130 г

зелень по желанию

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить спагетти.

2. В сковороду выложить сливочное масло.

3. Добавить порезанный чеснок.

4. Жарить 2-3 минуты, добавить томатное пюре, перемешать.

5. В соус положить мидии без растительного масла.

6. Добавить 150 мл кипяченой воды (или воду из спагетти).

7. Тушить 2 минуты.

8. Добавить спагетти.

9. Тушить еще 2 минуты и блюдо готово.

10. Приятно подавать с белым вином.

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