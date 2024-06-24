Не просто макароны: как приготовить вкусную пасту с мидиями для сытного обеда
Если привычные макароны на обед вам надоели – приготовьте изысканную пасту с мидиями. В основе блюда – пикантный томатный соус, морепродукты, а также свежая ароматная зелень. Вы справитесь очень быстро.
Идея приготовления спагетти с мидиями для обеда опубликована на странице фудблогера ann food в Instagram. Подавать вкусно с белым вином.
Ингредиенты:
- спагетти – 200-250 г
- сливочное масло – 50 г
- мидии маринованные в масле – 200 г
- чеснок – 2 зубчика
- томатное пюре – 130 г
- зелень по желанию
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить спагетти.
2. В сковороду выложить сливочное масло.
3. Добавить порезанный чеснок.
4. Жарить 2-3 минуты, добавить томатное пюре, перемешать.
5. В соус положить мидии без растительного масла.
6. Добавить 150 мл кипяченой воды (или воду из спагетти).
7. Тушить 2 минуты.
8. Добавить спагетти.
9. Тушить еще 2 минуты и блюдо готово.
10. Приятно подавать с белым вином.
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