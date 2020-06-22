Не просто творог: 10 простых идей, чтобы наслаждаться сыром за завтраком

Разнообразие за столом - это не только весело и радостно. Это еще и способ активизировать наш метаболизм.

Например, если вы любите сыр, вы часто едите его на завтрак? OBOZREVATEL предлагает вместо классического молока и хлопьев или сухарей с джемом, попробовать время от времени вводить рикотту, филадельфию или другой мягкий сыр. Эксперты авторитетного итальянского издания lacucinaitaliana.it не сомневаются, что эти сыры великолепно сочетаются и со сладкими ингредиентами, такими как свежие или сушеные фрукты, и с чем-то соленым, например, мясным ассорти или овощами.

Свежий сыр идеально подходит для того, чтобы начать день с нужного количества белка и энергии. Если вы любите сильные ароматы и несладкие завтраки, даже кусочек приправленного пармезана с ломтиком хлеба из непросеянной муки и фруктами может быть отличной идеей.

Когда дело доходит до свежего сыра, сразу приходит на ум творог или, скажем, рикотта. Но знаете ли вы, что есть много других прекрасных вариантов? Козий сыр, например, богат живыми молочнокислыми ферментами, а также обладает интенсивным ароматом, который прекрасно сочетается с чем-то очень сладким, например, с вареньем из инжира. Свежий и легкий, его вкус идеально раскрывается с сушеными или обезвоженными фруктами.

Мягкие творожные сыры идеально подходят для приготовления чизкейка в стакане с печеньем и фруктами - эта идея для тех, кто не отказывается от сладкого завтрака.

И еще есть сливочные сыры, такие как камамбер. Это уже для гурманов! Они хороши с солеными и сладкими ингредиентами. Например, попробуйте сочетание камамбера и черники. Это поразит вас! – уверены кулинарные эксперты из lacucinaitaliana.it. Они предлагают вам воспользоваться одной из этих замечательных 10 идей.

10 завтраков для тех, кто любит сыр

Микс из сладких тостов с фруктами, сыром и жареными семечками. Потому что вы всегда должны украсить свой обеденный стол яркими красками.

Сладкие тосты с фруктами и сыром https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Рогалики с сыром. Завтрак из Соединенных Штатов, который сводит всех с ума.

Рогалики с сыром https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Не определились между сладким и соленым? Вот брускетта с сыром, ветчиной и жареными персиками.

Брускетта с сыром, ветчиной и персиками https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Тарталетки, наполненные свежим сыром и фруктами. Подготовьте основу из теста и затем просто заполните ее.

Тарталетки, наполненные свежим сыром и фруктами https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Чизкейк в бокале и без приготовления. Их готовят чередующимися слоями печенья и сливочного сыра. Украшено большим количеством фруктов.

Чизкейк в бокале https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Зерновые крекеры с сыром и лососем. Вы также можете обогатить их огурцами и редиской, чтобы сделать свежее и красочнее.

Зерновые крекеры с сыром и лососем https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Булочки, или английские маффины, отлично подходят для завтрака со сливочным сыром и джемом.

Булочки со сливочным сыром и джемом https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Если вы любите мягкие сыры, попробуйте брускетту с камамбером и черничным вареньем.

Брускетта с камамбером и черничным вареньем https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Классика, которую любят дети: простой тост с ветчиной и сыром.

Простой тост с ветчиной и сыром https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Если вы любите тосты, вы не можете пропустить крок месье, самый богатый французский вариант, с сыром и соусом бешамель.

Крок месье с сыром и соусом бешамель https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

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