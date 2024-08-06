Такой картофель называется "мокрый", потому что он тушится с большим количеством других овощей. Они отдают достаточно сока, а также очень приятный пряный аромат. Блюдо получается очень сытное.

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Идея приготовления "мокрой" картофеля опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Из мяса лучше всего подходит именно курица.

Ингредиенты:

филе куриное – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сладкий перец – 1/2 шт.

картофель – 6 шт.

специи (соль, перец, паприка, прованские травы) – по вкусу

укроп, петрушка – по желанию

вода

томатное пюре – 3-4 ст.л.

сливки – 100 мл.

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду выложить филе.

2. Поджарить до золотистого цвета.

3. Добавить морковь и лук.

4. Тушить несколько минут.

5. Высыпать порезанный сладкий перец и добавить томатный соус, сливки и специи по вкусу.

6. Тушить 2-3 минуты.

7. Добавить порезанный молодой картофель и залить водой, чтобы покрывало картофель.

8. Тушить под крышкой 20 минут или до готовности на небольшом огне.

9. Посыпать любимой зеленью.

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