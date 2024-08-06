Не просто вареная: как приготовить "мокрую" картошку
Такой картофель называется "мокрый", потому что он тушится с большим количеством других овощей. Они отдают достаточно сока, а также очень приятный пряный аромат. Блюдо получается очень сытное.
Идея приготовления "мокрой" картофеля опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Из мяса лучше всего подходит именно курица.
Ингредиенты:
- филе куриное – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сладкий перец – 1/2 шт.
- картофель – 6 шт.
- специи (соль, перец, паприка, прованские травы) – по вкусу
- укроп, петрушка – по желанию
- вода
- томатное пюре – 3-4 ст.л.
- сливки – 100 мл.
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду выложить филе.
2. Поджарить до золотистого цвета.
3. Добавить морковь и лук.
4. Тушить несколько минут.
5. Высыпать порезанный сладкий перец и добавить томатный соус, сливки и специи по вкусу.
6. Тушить 2-3 минуты.
7. Добавить порезанный молодой картофель и залить водой, чтобы покрывало картофель.
8. Тушить под крышкой 20 минут или до готовности на небольшом огне.
9. Посыпать любимой зеленью.
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