Не просто вареная: как приготовить "мокрую" картошку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
732
Не просто вареная: как приготовить 'мокрую' картошку

Такой картофель называется "мокрый", потому что он тушится с большим количеством других овощей. Они отдают достаточно сока, а также очень приятный пряный аромат. Блюдо получается очень сытное.

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Идея приготовления "мокрой" картофеля опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Из мяса лучше всего подходит именно курица.

Не просто вареная: как приготовить ''мокрую'' картошку

Ингредиенты:

  • филе куриное – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сладкий перец – 1/2 шт.
  • картофель – 6 шт.
  • специи (соль, перец, паприка, прованские травы) – по вкусу
  • укроп, петрушка – по желанию
  • вода
  • томатное пюре – 3-4 ст.л.
  • сливки – 100 мл.

Способ приготовления:

Не просто вареная: как приготовить ''мокрую'' картошку

1. На разогретую сковороду выложить филе.

2. Поджарить до золотистого цвета.

Не просто вареная: как приготовить ''мокрую'' картошку

3. Добавить морковь и лук.

4. Тушить несколько минут.

Не просто вареная: как приготовить ''мокрую'' картошку

5. Высыпать порезанный сладкий перец и добавить томатный соус, сливки и специи по вкусу.

6. Тушить 2-3 минуты.

Не просто вареная: как приготовить ''мокрую'' картошку

7. Добавить порезанный молодой картофель и залить водой, чтобы покрывало картофель.

Не просто вареная: как приготовить ''мокрую'' картошку

8. Тушить под крышкой 20 минут или до готовности на небольшом огне.

Не просто вареная: как приготовить ''мокрую'' картошку
Не просто вареная: как приготовить ''мокрую'' картошку

9. Посыпать любимой зеленью.

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