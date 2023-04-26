Что приготовить из картофельной кожуры

Картофель – это бюджетный и универсальный овощ, который является основой для приготовления многих блюд: пюре, дерунов, пирожков, зраз, салатов и даже теста. И если вы привыкли думать, что готовить можно только сам картофель, а кожуру выбрасывать – то ошибаетесь. Она также пригодится.

Повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram поделился рецептом закуски и хрустящего снека, который вы с легкостью приготовите из картофельной кожуры.

Ингредиенты:

картофель

соль, перец

масло

Способ приготовления:

Видео дня

1. Для начала картофель нужно тщательно вымыть от грязи, делать это лучше мочалкой или тряпкой.

2. Далее следует почистить картофель от кожуры. Залить кожуру холодной водой на 30 минут.

3. По истечении 30 минут кожуру нужно достать из воды и хорошо просушить.

4. Смешать со специями и растительным маслом. Тщательно перемешать и выложить на противень, застеленный пергаментом.

5. Запекать при температуре 200 градусов 10-15 минут.

6. Готовую запеченную кожуру лучше всего подавать с соусом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: