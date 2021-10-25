Видео дня
Не спешите выбрасывать: что необычного можно приготовить из семян тыквы
Несмотря на многообразие овощей и фруктов, тыква осенью остается самой популярной и востребованной. И понятно, что хозяйки в процессе приготовления пирогов или булок обязательно очищают овощ от сердцевины, которую затем успешно выбрасывают в мусорник. Но оказывается, ей можно найти применение.
Шеф-повар Сергей Поканевич поделился рецептом молока из тыквенных семечек. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
Мякоть тыквы – 250 г
Вода – 1 ст
Способ приготовления:
Очистить тыкву от семян.
Положить его в чашу блендера и залить водой. Перемолоть до однородной смеси.
Процедить через марлю.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: