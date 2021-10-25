Не спешите выбрасывать: что необычного можно приготовить из семян тыквы

Несмотря на многообразие овощей и фруктов, тыква осенью остается самой популярной и востребованной. И понятно, что хозяйки в процессе приготовления пирогов или булок обязательно очищают овощ от сердцевины, которую затем успешно выбрасывают в мусорник. Но оказывается, ей можно найти применение.

Шеф-повар Сергей Поканевич поделился рецептом молока из тыквенных семечек. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

Мякоть тыквы – 250 г

Вода – 1 ст

Способ приготовления:

Очистить тыкву от семян. Положить его в чашу блендера и залить водой. Перемолоть до однородной смеси. Процедить через марлю.

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