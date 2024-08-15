Не только для завтрака: сытный скребмл из яиц с творогом для перекуса за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
666
Не только для завтрака: сытный скребмл из яиц с творогом для перекуса за 5 минут

Из яиц можно приготовить очень вкусную яичницу, а также яйца пашот, омлет. Еще из них можно приготовить намазки, салаты, закуски и скрембл.

Видео дня
Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с творогом, который будет очень вкусным и сытным.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • сыр кисломолочный 5% – 1/2 или весь брикет (на ваш вкус)
  • зелень
  • соль/перец/специи

Способ приготовления:

1. Сыр поджарьте на кусочке сливочного масла +-3 минуты до растопленного состояния.

Творог для блюда

2. Добавьте яйца и помешиваем так, будто готовим скрембл. Комочки разминаем.

Приготовление блюда

3. Присыпаем специями и зеленью.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинамолочная продукцияпродуктырецептЯйцо

Сейчас мы готовим

Все рецепты