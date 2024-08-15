Что приготовить из яиц

Из яиц можно приготовить очень вкусную яичницу, а также яйца пашот, омлет. Еще из них можно приготовить намазки, салаты, закуски и скрембл.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с творогом, который будет очень вкусным и сытным.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сыр кисломолочный 5% – 1/2 или весь брикет (на ваш вкус)

зелень

соль/перец/специи

Способ приготовления:

1. Сыр поджарьте на кусочке сливочного масла +-3 минуты до растопленного состояния.

2. Добавьте яйца и помешиваем так, будто готовим скрембл. Комочки разминаем.

3. Присыпаем специями и зеленью.

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