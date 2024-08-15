Что приготовить из яиц

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Не только для завтрака: сытный скребмл из яиц с творогом для перекуса за 5 минут
Из яиц можно приготовить очень вкусную яичницу, а также яйца пашот, омлет. Еще из них можно приготовить намазки, салаты, закуски и скрембл.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с творогом, который будет очень вкусным и сытным.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сыр кисломолочный 5% – 1/2 или весь брикет (на ваш вкус)
- зелень
- соль/перец/специи
Способ приготовления:
1. Сыр поджарьте на кусочке сливочного масла +-3 минуты до растопленного состояния.
2. Добавьте яйца и помешиваем так, будто готовим скрембл. Комочки разминаем.
3. Присыпаем специями и зеленью.
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