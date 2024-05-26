Не только фаст-фуд: как приготовить шаурму в виде питательного салата

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Не только фаст-фуд: как приготовить шаурму в виде питательного салата

Традиционная шаурма – это лаваш, который заворачивает вкусную начинку из мяса и овощей. Также добавляют соус. Но чтобы не тратить много времени на формирование – можно сделать блюдо в виде салата.

Идея приготовления салата шаурма с лавашем опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka family в Instagram. Блюдо получается очень сочным.

Не только фаст-фуд: как приготовить шаурму в виде питательного салата

Ингредиенты:

  • вареное куриное филе – 300 г
  • помидоры черри – 200 г
  • болгарский перец – 1 шт.
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  • соленые огурцы – 3 шт.
  • морковь по-корейски – 150 г
  • консервированная кукуруза – 1 банка
  • листья салата – 200 г
  • майонез – 3 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ст.л.
  • подсушенные кусочки лаваша

Способ приготовления:

Не только фаст-фуд: как приготовить шаурму в виде питательного салата

1. Для начала необходимо отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности.

2. Помидоры порезать на половинки. Соленые огурцы и перец – соломкой.

Не только фаст-фуд: как приготовить шаурму в виде питательного салата

3. Курицу порезать на кубики, листья салата также порезать.

Не только фаст-фуд: как приготовить шаурму в виде питательного салата

4. Соединить нарезанные ингредиенты в глубокой емкости.

Не только фаст-фуд: как приготовить шаурму в виде питательного салата

5. Добавить к ним морковь, кукурузу и заправить соусом (для этого смешиваем майонез и горчицу).

Не только фаст-фуд: как приготовить шаурму в виде питательного салата

6. Перемешать салат.

Не только фаст-фуд: как приготовить шаурму в виде питательного салата

7. Выложить на тарелку и добавить подсушенный на сухой сковороде лаваш.

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