Не только фаст-фуд: как приготовить шаурму в виде питательного салата
Традиционная шаурма – это лаваш, который заворачивает вкусную начинку из мяса и овощей. Также добавляют соус. Но чтобы не тратить много времени на формирование – можно сделать блюдо в виде салата.
Идея приготовления салата шаурма с лавашем опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka family в Instagram. Блюдо получается очень сочным.
Ингредиенты:
- вареное куриное филе – 300 г
- помидоры черри – 200 г
- болгарский перец – 1 шт.
- соленые огурцы – 3 шт.
- морковь по-корейски – 150 г
- консервированная кукуруза – 1 банка
- листья салата – 200 г
- майонез – 3 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ст.л.
- подсушенные кусочки лаваша
Способ приготовления:
1. Для начала необходимо отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности.
2. Помидоры порезать на половинки. Соленые огурцы и перец – соломкой.
3. Курицу порезать на кубики, листья салата также порезать.
4. Соединить нарезанные ингредиенты в глубокой емкости.
5. Добавить к ним морковь, кукурузу и заправить соусом (для этого смешиваем майонез и горчицу).
6. Перемешать салат.
7. Выложить на тарелку и добавить подсушенный на сухой сковороде лаваш.
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