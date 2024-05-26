Традиционная шаурма – это лаваш, который заворачивает вкусную начинку из мяса и овощей. Также добавляют соус. Но чтобы не тратить много времени на формирование – можно сделать блюдо в виде салата.

Идея приготовления салата шаурма с лавашем опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka family в Instagram. Блюдо получается очень сочным.

Ингредиенты:

вареное куриное филе – 300 г

помидоры черри – 200 г

болгарский перец – 1 шт.

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соленые огурцы – 3 шт.

морковь по-корейски – 150 г

консервированная кукуруза – 1 банка

листья салата – 200 г

майонез – 3 ст.л.

горчица в зернах – 1 ст.л.

подсушенные кусочки лаваша

Способ приготовления:

1. Для начала необходимо отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности.

2. Помидоры порезать на половинки. Соленые огурцы и перец – соломкой.

3. Курицу порезать на кубики, листья салата также порезать.

4. Соединить нарезанные ингредиенты в глубокой емкости.

5. Добавить к ним морковь, кукурузу и заправить соусом (для этого смешиваем майонез и горчицу).

6. Перемешать салат.

7. Выложить на тарелку и добавить подсушенный на сухой сковороде лаваш.

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