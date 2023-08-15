Не только кабачковые: как приготовить вкусные оладьи из баклажанов за 10 минут
Соленые оладьи можно готовить не только из кабачков, но и баклажанов. Они ароматные и аппетитные, могут быть основным блюдом и закуской, подходят к любому гарниру. Приготовить их очень просто, весь процесс занимает 10 минут.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом оладий из баклажанов.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт
- яйца – 1 шт
- соль, специи
- молоко – 2 ст. л.
- сода
- чеснок – 1-2 шт
- мука
Способ приготовления:
1. Баклажаны помыть, почистить кожуру по желанию и натереть овощ на грубой терке.
2. К натертым баклажанам добавить яйцо, специи, молоко, выжать через пресс чеснок или измельчить овощ. Все тщательно перемешать.
3. К полученной массе добавить муку, перемешать тесто, чтобы не было комочков.
4. Из полученного теста пожарить оладьи. Приятного аппетита!
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