Соленые оладьи можно готовить не только из кабачков, но и баклажанов. Они ароматные и аппетитные, могут быть основным блюдом и закуской, подходят к любому гарниру. Приготовить их очень просто, весь процесс занимает 10 минут.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом оладий из баклажанов.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт

яйца – 1 шт

соль, специи

молоко – 2 ст. л.

сода

чеснок – 1-2 шт

мука

Способ приготовления:

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1. Баклажаны помыть, почистить кожуру по желанию и натереть овощ на грубой терке.

2. К натертым баклажанам добавить яйцо, специи, молоко, выжать через пресс чеснок или измельчить овощ. Все тщательно перемешать.

3. К полученной массе добавить муку, перемешать тесто, чтобы не было комочков.

4. Из полученного теста пожарить оладьи. Приятного аппетита!

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