Не только оладьи: какое блюдо из кабачков приготовить на завтрак в сочетании с секретным ингредиентом
Кабачковые оладьи – это одно из стандартных блюд летнего завтрака. А для того, чтобы разнообразить их вкус, можно добавлять и другие интересные ингредиенты.
Вот, например, фудблогер Лиза Глинская в Instagram предложила приготовить их с добавлением сыра. В результате получилось очень вкусное блюдо, напоминающее соленые сырники.
Ингредиенты
- Творог – 250 гр
- Кабачки или цуккини – 300-350 гр
- Яйца – 1 шт
- Соль
- Укроп
- Мука – 100 гр
- Масло – для жарки
Способ приготовления
1.Натираем кабачок или цуккини на большой терке.
2. Добавляем немного соли, перемешиваем и оставляем на несколько минут.
3. Убираем лишний сок.
4. Добавляем кисломолочный творог, яйцо, укроп, соль и муку.
5. Жарим сырники на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистого цвета.
6. Выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы оно впитало лишнее масло.
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