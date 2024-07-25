Кабачковые оладьи – это одно из стандартных блюд летнего завтрака. А для того, чтобы разнообразить их вкус, можно добавлять и другие интересные ингредиенты.

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Вот, например, фудблогер Лиза Глинская в Instagram предложила приготовить их с добавлением сыра. В результате получилось очень вкусное блюдо, напоминающее соленые сырники.

Ингредиенты

Творог – 250 гр

Кабачки или цуккини – 300-350 гр

Яйца – 1 шт

Соль

Укроп

Мука – 100 гр

Масло – для жарки

Способ приготовления

1.Натираем кабачок или цуккини на большой терке.

2. Добавляем немного соли, перемешиваем и оставляем на несколько минут.

3. Убираем лишний сок.

4. Добавляем кисломолочный творог, яйцо, укроп, соль и муку.

5. Жарим сырники на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистого цвета.

6. Выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы оно впитало лишнее масло.

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