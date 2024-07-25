Не только оладьи: какое блюдо из кабачков приготовить на завтрак в сочетании с секретным ингредиентом

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Не только оладьи: какое блюдо из кабачков приготовить на завтрак в сочетании с секретным ингредиентом

Кабачковые оладьи – это одно из стандартных блюд летнего завтрака. А для того, чтобы разнообразить их вкус, можно добавлять и другие интересные ингредиенты.

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Вот, например, фудблогер Лиза Глинская в Instagram предложила приготовить их с добавлением сыра. В результате получилось очень вкусное блюдо, напоминающее соленые сырники.

Не только оладьи: какое блюдо из кабачков приготовить на завтрак в сочетании с секретным ингредиентом

Ингредиенты

  • Творог – 250 гр
  • Кабачки или цуккини – 300-350 гр
  • Яйца – 1 шт
  • Соль
  • Укроп
  • Мука – 100 гр
  • Масло – для жарки

Способ приготовления

1.Натираем кабачок или цуккини на большой терке.

Не только оладьи: какое блюдо из кабачков приготовить на завтрак в сочетании с секретным ингредиентом

2. Добавляем немного соли, перемешиваем и оставляем на несколько минут.

3. Убираем лишний сок.

Не только оладьи: какое блюдо из кабачков приготовить на завтрак в сочетании с секретным ингредиентом

4. Добавляем кисломолочный творог, яйцо, укроп, соль и муку.

5. Жарим сырники на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистого цвета.

Не только оладьи: какое блюдо из кабачков приготовить на завтрак в сочетании с секретным ингредиентом

6. Выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы оно впитало лишнее масло.

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