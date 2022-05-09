Оказывается, из черемши можно готовить не только витаминные салаты, но кое-что другое. К примеру, итальянский соус песто. По вкусу он практически ничем не уступает классическому, а получается даже вкуснее. К тому же есть отличный способ сбречь как можно больше пользы в самой зелени.

Фудблогер Максим Никитин (massimoua) на своей странице в Tik-Tok поделился рецептом соуса песто из черемши.

Ингредиенты:

черемша

орехи

семена тыквы

оливковое масло

твердый сыр

сок лимона

специи

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Способ приготовления:

1. Орехи и семена слегка поджарить.

2. Готовые орехи мелко размять в ступе.

3. Порвать листья черемши и добавить к орехам.

4. Также добавить оливковое масло, сыр, сок лимона и специи. Размять все до однородности.

5. Готовый соус лучше всего подавать с гренками или хлебом.

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