Не только салат: как из черемши приготовить соус песто
Оказывается, из черемши можно готовить не только витаминные салаты, но кое-что другое. К примеру, итальянский соус песто. По вкусу он практически ничем не уступает классическому, а получается даже вкуснее. К тому же есть отличный способ сбречь как можно больше пользы в самой зелени.
Фудблогер Максим Никитин (massimoua) на своей странице в Tik-Tok поделился рецептом соуса песто из черемши.
Ингредиенты:
черемша
орехи
семена тыквы
оливковое масло
твердый сыр
сок лимона
специи
Способ приготовления:
1. Орехи и семена слегка поджарить.
2. Готовые орехи мелко размять в ступе.
3. Порвать листья черемши и добавить к орехам.
4. Также добавить оливковое масло, сыр, сок лимона и специи. Размять все до однородности.
5. Готовый соус лучше всего подавать с гренками или хлебом.
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