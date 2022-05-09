Не только салат: как из черемши приготовить соус песто

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Не только салат: как из черемши приготовить соус песто

Оказывается, из черемши можно готовить не только витаминные салаты, но кое-что другое. К примеру, итальянский соус песто. По вкусу он практически ничем не уступает классическому, а получается даже вкуснее. К тому же есть отличный способ сбречь как можно больше пользы в самой зелени.

Фудблогер Максим Никитин (massimoua) на своей странице в Tik-Tok поделился рецептом соуса песто из черемши.

Рецепт соуса песто из черемши

Ингредиенты:

  • черемша

  • орехи

  • семена тыквы

  • оливковое масло

  • твердый сыр

  • сок лимона

  • специи

Что приготовить из черемши, кроме салатов
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Способ приготовления:

1. Орехи и семена слегка поджарить.

2. Готовые орехи мелко размять в ступе.

Приготовление соуса

3. Порвать листья черемши и добавить к орехам.

4. Также добавить оливковое масло, сыр, сок лимона и специи. Размять все до однородности.

Полезный соус песто из черемши

5. Готовый соус лучше всего подавать с гренками или хлебом.

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