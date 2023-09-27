Не только творожные: как приготовить картофельные шарики из пюре.
Картофельные шарики – это очень простое и сытное блюдо из картофеля, подойдет даже вчерашнее пюре. Их преимущество в том, что ничего не нужно выпекать – достаточно пожарить на сковороде. К тому же такие шарики вкусно дополнить начинкой, например, сыром.
В одном из кулинарных блогов (vkusno_s_ksu86) в Instagram был опубликован рецепт жареных картофельных шариков.
Ингредиенты:
- картофель – 7 шт
- масло сливочное – 20 г
- яйцо – 1шт
- мука – 4 ст. л.
- куркума – 1 ч. л.
- зелень
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить и произвольно порезать картофель и отварить в подсоленной воде до готовности.
2. К отварному картофелю добавить сливочное масло и размять до состояния пюре.
3. Добавить яйцо, специи, зелень и муку. Перемешать до состояния однородного теста.
4. Из полученного теста сформировать средние шарики.
5. Обжарить шарики в достаточном количестве кипящего растительного масла. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: