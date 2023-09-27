Картофельные шарики – это очень простое и сытное блюдо из картофеля, подойдет даже вчерашнее пюре. Их преимущество в том, что ничего не нужно выпекать – достаточно пожарить на сковороде. К тому же такие шарики вкусно дополнить начинкой, например, сыром.

В одном из кулинарных блогов (vkusno_s_ksu86) в Instagram был опубликован рецепт жареных картофельных шариков.

Ингредиенты:

картофель – 7 шт

масло сливочное – 20 г

яйцо – 1шт

мука – 4 ст. л.

куркума – 1 ч. л.

зелень

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно почистить и произвольно порезать картофель и отварить в подсоленной воде до готовности.

2. К отварному картофелю добавить сливочное масло и размять до состояния пюре.

3. Добавить яйцо, специи, зелень и муку. Перемешать до состояния однородного теста.

4. Из полученного теста сформировать средние шарики.

5. Обжарить шарики в достаточном количестве кипящего растительного масла. Приятного аппетита!

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