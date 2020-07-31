Не только вкусно, но и полезно: раскрыты 10 удивительных свойств персиков

Помимо того, что персики обладают восхитительным вкусом, в них содержатся высокие концентрации калия, железа, магния, витаминов А и С, а также различные противоопухолевые соединения.

Они являются отличными продуктами для похудения, поддержания стабильного артериального давления и предотвращения рака, сообщает todo-mail.com.

Персики способствуют улучшению состояния кожи

10 удивительных свойств персиков

Улучшают состояние кожи

Персики содержат большое количество витаминов А и С, двух важных питательных веществ для улучшения состояния кожи. Витамин С действует как мощный антиоксидант, который борется со свободными радикалами, а витамин А поддерживает кожу увлажненной.

Снижают риск развития рака

Один персик в день помогает снизить риск развития рака легких, полости рта, толстой кишки и молочной железы. Этот фрукт содержит фенольную кислоту, которая нейтрализирует раковые клетки, прежде чем они начинают расти и распространяться.

Помогают похудеть

Персики должны быть в рационе всех людей, которые ведут здоровый образ жизни. Будучи отличным источником витамина С и имея очень низкую калорийность (примерно 68 ккал в 1 фрукте), персики являются отличным вариантом для замены сладких закусок. Их можно добавлять в овсянку, йогурт, салаты и другие блюда.

Предотвращают сердечные заболевания

Персики способны снизить риск сердечных заболеваний, устраняя свободные радикалы, которые могут быть причиной сердечных приступов.

Защищают зрение

Бета-каротин в этом фрукте помогает защитить сетчатку от повреждения свободными радикалами и снижает риск дегенерации желтого пятна. Кроме того, каротиноиды предотвращают такие заболевания глаз, как ночная слепота или катаракта.

Контролируют артериальное давление

Мощные фенольные свойства персиков используются для борьбы с процессом окисления и повышения уровня "хорошего" холестерина. При созревании плод имеет высокую концентрацию бета-каротина, который помогает улучшить кровообращение в организме. С другой стороны, калий поддерживает стабильное давление.

Защищают от анемии

Люди, которые страдают от дефицита железа в организме, могут воспользоваться преимуществами этого фрукта. Персики увеличивают выработку гемоглобина в крови и борются с ощущением слабости, вызванным анемией.

Уменьшают воспаление

Благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам персики помогают предотвратить симптомы отечности, боль и дискомфорт в суставах.

Способствуют здоровью зубов

Персики богаты фтором, жизненно важным компонентом для здоровья костей и зубов, особенно когда речь идет о профилактике кариеса. Кроме того, они содержат полезные натуральные сахара, поэтому являются отличной альтернативой сладким напиткам.

Предотвращают заболевания суставов

Благодаря высокой концентрации витамина А персики помогают предотвратить такие заболевания, как ревматизм и подагра. В сочетании с имбирем они обеспечивают естественное облегчение боли в суставах.

Противовоспалительный смузи из персика и имбиря

Ингредиенты:

4 спелых персика

2 чашки нарезанного кубиками ананаса

1 ст. л. тертого имбиря

1 чашка кокосовой воды

Приготовление: поместить все ингредиенты в блендер и взбивать в течение 15-30 секунд до однородной консистенции.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, чем полезна ежевика. Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам она является подходящим продуктом для нормализации уровня холестерина и снижения риска инсультов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал