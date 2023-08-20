Не только яичный: как приготовить цветную капусту в пивном кляре
Цветная капуста – полезный овощ, из которого можно приготовить всевозможные блюда. Одно из самых простых – пожарить или запечь в кляре. Кроме яичного существует еще вариант.
Фудблогер Александра с ником aleksa_litvish на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной цветной капусты в пивном кляре.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 шт
Маринад:
- оливковое масло – 2 ст. л.
- йогурт – 50 мл
- смесь специи "Гарам масала" – 1\2 ст. л.
- молотый кориандр – 2 ч. л.
- соль морская – 1/2 ч. л.
Кляр:
- мука рисовая – 50 мл
- соль морская – 1/2 ч. л.
- куркума – 1 ч. л.
- чили-порошок – 1 ч. л.
- пиво охлажденное – 120 мл
Способ приготовления:
1. Помыть капусту и разделить на соцветия.
2. В отдельной миске смешать все необходимые ингредиенты для маринада. Залить им капусту и оставить в таком виде в холодильнике на 30 минут.
3. Отдельно смешать все ингредиенты для кляра и оставить в холодильнике на 15 минут.
4. На этом этапе нужно погрузить маринованную капусту в кляр и выложить на противень, застеленный пергаментом.
5. Запекайте 10 минут с одной стороны, а также 10-15 минут с другой стороны. Приятного аппетита!
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