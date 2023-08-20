Цветная капуста – полезный овощ, из которого можно приготовить всевозможные блюда. Одно из самых простых – пожарить или запечь в кляре. Кроме яичного существует еще вариант.

Фудблогер Александра с ником aleksa_litvish на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной цветной капусты в пивном кляре.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт

Маринад:

оливковое масло – 2 ст. л.

йогурт – 50 мл

смесь специи "Гарам масала" – 1\2 ст. л.

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молотый кориандр – 2 ч. л.

соль морская – 1/2 ч. л.

Кляр:

мука рисовая – 50 мл

соль морская – 1/2 ч. л.

куркума – 1 ч. л.

чили-порошок – 1 ч. л.

пиво охлажденное – 120 мл

Способ приготовления:

1. Помыть капусту и разделить на соцветия.

2. В отдельной миске смешать все необходимые ингредиенты для маринада. Залить им капусту и оставить в таком виде в холодильнике на 30 минут.

3. Отдельно смешать все ингредиенты для кляра и оставить в холодильнике на 15 минут.

4. На этом этапе нужно погрузить маринованную капусту в кляр и выложить на противень, застеленный пергаментом.

5. Запекайте 10 минут с одной стороны, а также 10-15 минут с другой стороны. Приятного аппетита!

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