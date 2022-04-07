Тушеная картошка с мясом и овощами: как приготовить сытное блюдо на обед

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,3 т.
Тушеная картошка с мясом и овощами: как приготовить сытное блюдо на обед

Кроме привычного пюре и картофеля по-деревенски, существуют еще другие способы, как можно вкусно приготовить картофель. К примеру, тушеный с овощами и мясом. Доступные ингредиенты, минимум времени и усилий – этого достаточно, чтобы приготовить сытный обед.

Фудблогер Виктория (kelbas_v) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного тушеного картофеля с овощами и мясом.

Рецепт тушеного картофеля с овощами и мясом

Ингредиенты:

  • лук – 200 г

  • морковь – 150-200 г

  • мясо – 500 г

  • картофель – 1 кг

  • вода – 400-500 мл

  • масло для жарки – 3 ст. л.

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Ингредиенты для тушеного картофеля

Специи:

  • соль – 1, 5-2 ст. л.

  • черный перец горошек – 10 шт

  • перец молотый – 1 ч. л.

  • лавровые листья – 3-4 шт

  • коры – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезать кубиком.

2. Разогреть кастрюлю с растительным маслом. Обжарить сначала мясо в течение 5 минут.

3. Добавить немного масла и положить морковь с луком. Жарить все вместе 5 минут.

Тушеный картофель с мясом и овощами

4. Налить воду, добавить все специи и довести до кипения.

5. После этого убавить огонь и тушить 10 минут.

Как правильно тушить картофель

6. Добавить картофель. Готовить на слабом огне под крышкой 40-50 минут.

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