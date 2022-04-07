Тушеная картошка с мясом и овощами: как приготовить сытное блюдо на обед
Кроме привычного пюре и картофеля по-деревенски, существуют еще другие способы, как можно вкусно приготовить картофель. К примеру, тушеный с овощами и мясом. Доступные ингредиенты, минимум времени и усилий – этого достаточно, чтобы приготовить сытный обед.
Фудблогер Виктория (kelbas_v) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного тушеного картофеля с овощами и мясом.
Ингредиенты:
лук – 200 г
морковь – 150-200 г
мясо – 500 г
картофель – 1 кг
вода – 400-500 мл
масло для жарки – 3 ст. л.
Специи:
соль – 1, 5-2 ст. л.
черный перец горошек – 10 шт
перец молотый – 1 ч. л.
лавровые листья – 3-4 шт
коры – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезать кубиком.
2. Разогреть кастрюлю с растительным маслом. Обжарить сначала мясо в течение 5 минут.
3. Добавить немного масла и положить морковь с луком. Жарить все вместе 5 минут.
4. Налить воду, добавить все специи и довести до кипения.
5. После этого убавить огонь и тушить 10 минут.
6. Добавить картофель. Готовить на слабом огне под крышкой 40-50 минут.
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