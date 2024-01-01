Зимние праздники – это период, когда люди привыкли позволять себе больше гастрономических удовольствий, чем в обычные дни. Обычно такие праздники проходят без особых приключений, но дополнительная нагрузка на организм ощущается изрядно.

Именно поэтому большинство людей пытаются сразу привести себя в форму. В своем Instagram диетолог с ником samoylenko_diet опубликовала пять простых правил, что делать с питанием после праздников.

Режим питания

По словам диетолога, не следует пытать свой организм разгрузочными днями. Лучше просто вернуться к обычному режиму питания.

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Пищевый режим

Эксперт утверждает, что в первую очередь нужно начать питаться в одно и то же время и не пропускать приемы пищи. Завтрак и обед должны быть питательными и богатыми витаминами. А спать ложиться нужно в тот же день, когда и проснулись.

Никаких простых углеводов

Также нужно убрать из рациона простые углеводы, потому что своя норма разнообразных десертов и жирных блюд уже была употреблена во время новогодних праздников. Сахар, фастфуд, выпечку и муку следует ограничить до минимума. А если слишком сильно хочется сладкого, можно употреблять свежие фрукты, но только в первой половине дня.

Правило экватора

Следует соблюдать правила экватора. То есть обед должен быть не позднее 15 часов. А после этого времени нужно исключить из рациона углеводы (крахмалистые овощи, каши, хлеб, фрукты и сладости). После 15:00 также не следует употреблять продукты с высоким инсулиновым индексом, то есть красное мясо, молоко и молочные продукты.

Вода

Свой день следует начинать с 1-2 стаканов теплой воды.

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