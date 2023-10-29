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Не винегрет: полезный салат из свеклы без майонеза за 10 минут
Свекла – один из самых полезных осенних овощей, который может быть основой для приготовления салатов, заправок, соусом, борща и шпунды.
Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом легкого свекольного салата с фетой, луком и ароматной заправкой.
Ингредиенты:
- микс салатов
- красный лук
- отварная свекла
- консервированный тунец
- фета
- тыквенные семена (или другие или орешки)
Заправка:
- оливковое масло – 1 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
- дижонская горчица (или в зернах) – 1 ч. л.
- апельсиновый сок – 2 ст. л.
- соль, итальянские травы
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите или запеките. Порежьте большим кубиком.
2. Переложите на блюдо микс салатов, сверху свеклу, тунец, порезанный сыр, присыпьте семенами.
3. Смешайте все для заправки и полейте салат.
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