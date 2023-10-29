Не винегрет: полезный салат из свеклы без майонеза за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
99
Свекольный салат

Свекла – один из самых полезных осенних овощей, который может быть основой для приготовления салатов, заправок, соусом, борща и шпунды. 

Салат из свеклы

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом легкого свекольного салата с фетой, луком и ароматной заправкой. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты: 

  • микс салатов
  • красный лук
  • отварная свекла
  • консервированный тунец
  • фета
  • тыквенные семена (или другие или орешки)

Заправка:

  • оливковое масло – 1 ст. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • дижонская горчица (или в зернах) – 1 ч. л.
  • апельсиновый сок – 2 ст. л.
  • соль, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите или запеките. Порежьте большим кубиком. 

Приготовление салата

2. Переложите на блюдо микс салатов, сверху свеклу, тунец, порезанный сыр, присыпьте семенами. 

Заправка для салата

3. Смешайте все для заправки и полейте салат

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты