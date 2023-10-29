Свекла – один из самых полезных осенних овощей, который может быть основой для приготовления салатов, заправок, соусом, борща и шпунды.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом легкого свекольного салата с фетой, луком и ароматной заправкой.

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Ингредиенты:

микс салатов

красный лук

отварная свекла

консервированный тунец

фета

тыквенные семена (или другие или орешки)

Заправка:

оливковое масло – 1 ст. л.

мед – 1 ч. л.

дижонская горчица (или в зернах) – 1 ч. л.

апельсиновый сок – 2 ст. л.

соль, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите или запеките. Порежьте большим кубиком.

2. Переложите на блюдо микс салатов, сверху свеклу, тунец, порезанный сыр, присыпьте семенами.

3. Смешайте все для заправки и полейте салат.

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