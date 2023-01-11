Яйца – это продукт, который мы покупаем постоянно. Поэтому из-под них всегда остаются лотки. И для того, чтобы каждый раз не накапливать мусорник, можно использовать такую вещь в быту.

Редакция FoodOboz расскажет о нескольких универсальных способах, а также о том, кто изобрел такую коробочку.

Первую упаковку для яиц в 1906 году изобрел Томас Петер Безел (Thomas Peter Bethel). Она представляла собой конструкцию из переплетенных картонных полос.

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Целая эпоха традиционной упаковки началась в 1911 году. Издатель газеты из Британской Колумбии Джозеф Коил (Joseph Coyle) придумал бумажный лоток, позволявший местным фермерам в сохранности доставлять яйца в отель. Долгое время производство яичной упаковки для изобретателя было хобби. Весь процесс выполнялся вручную. В 1919 году Д.Коил разработал механизм для автоматизации процесса.

Из чего сделаны лотки

Яичные лотки сделаны из картона, поэтому они не загрязняют природу. Многие думают, что такую упаковку можно сдать на переработку. Но для макулатуры лотки не подходят, потому что уже сделаны из вторсырья.

Компост

Из яичных лотков можно сделать хороший компост. Картон следует порезать и смешать с травой и остатками овощей. Если добавить такую смесь в почву – она станет очень пышной.

Рассада

В лотках из под яиц прекрасно сохраняется рассада. Картон отлично держит влагу, а при высадке ростков в грядку их не нужно будет доставать из картона. Если отрезать горшок и опустить его в землю – картон станет еще и удобрением.

Дорожки из лотков

Если у вас много упаковок – можно сделать из них дорожки для огорода. Так на вашей обуви будет оставаться минимум грязи.

Лотки в быту

Есть множество способов применения лотков и в квартире. Можно изготовить, например, кормушку для птиц и повесить на балконе. Просто протяните веревку по краям, а в углубление насыпьте семена. Также лотки можно использовать для рукоделия. В них удобно хранить пуговицы, бисер, иглы и другие мелочи.

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