Из яиц на завтрак можно готовить не только популярные омлет и яичницу. Еще один из вариантов – скрембл. Его можно дополнить молоком или сливками для нежной текстуры, а также твердым или плавленым сыром, овощами для яркого вкуса.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сырного срембла из яиц.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сливки – 100 мл

твердый сыр – 30 г

плавленый творог –30 г

соль, перец

сливочное масло

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Способ приготовления:

1. В миску разбить яйца, налить сливки, соль и перец.

2. На терке натереть твердый и плавленый сыр, добавить к яйцам. Все тщательно перемешать.

3. Разогреть сковороду, смазать ее сливочным маслом. Яичную массу вылить на сковороду и постоянно помешивая лопаткой довести до нужной консистенции. Приятного аппетита!

Следует помнить: все омлеты\скрембл по вкусу будут казаться немного недоготовленными. Так и должно быть, ведь, блюдо будет иметь сухую, безвкусную, несочную структуру. Кроме этого, нужно выбирать только целые, не поврежденные яйца. Перед употреблением их следует обязательно помыть.

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