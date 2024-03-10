Для тонких блинов очень важно сделать однородное тесто, чтобы оно не рвалось в мягком. Также, для хорошего результата, позаботьтесь о правильных пропорциях. И вместо привычного молока, яиц и муки не забудьте еще один важный ингредиент.

Идея приготовления идеальных тонких блинов опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.demirel в Instagram. В тесто нужно добавить разрыхлитель.

Ингредиенты:

мука – 350/400 г

вода – 500 мл.

молоко – 1 л

яйца – 3 шт.

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сахар – 2 ст.л.

соль – 1 щепотка

масло – 1 ст.л + для жарки несколько ложек

разрыхлитель – на кончике ножа

ванильный сахар – 1 пакетик

по желанию – эссенция, ваниль, сливочное масло

Способ приготовления:

1. Яйца немного взбить миксером или венчиком.

2. Добавить сахар, воду, молоко, масло, просеянную муку, ванильный сахар, разрыхлитель, эссенцию и соль.

3. После каждого ингредиента перемешивать – тесто должно быть однородным. Нужно следить, чтобы не было никаких комочков.

4. Разогреть сковороду с растительным маслом.

5. Пожарить блины.

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