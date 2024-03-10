Не забудьте добавить этот ингредиент в тесто на блины: не порвутся и получатся мягкими
Для тонких блинов очень важно сделать однородное тесто, чтобы оно не рвалось в мягком. Также, для хорошего результата, позаботьтесь о правильных пропорциях. И вместо привычного молока, яиц и муки не забудьте еще один важный ингредиент.
Идея приготовления идеальных тонких блинов опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.demirel в Instagram. В тесто нужно добавить разрыхлитель.
Ингредиенты:
- мука – 350/400 г
- вода – 500 мл.
- молоко – 1 л
- яйца – 3 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- соль – 1 щепотка
- масло – 1 ст.л + для жарки несколько ложек
- разрыхлитель – на кончике ножа
- ванильный сахар – 1 пакетик
- по желанию – эссенция, ваниль, сливочное масло
Способ приготовления:
1. Яйца немного взбить миксером или венчиком.
2. Добавить сахар, воду, молоко, масло, просеянную муку, ванильный сахар, разрыхлитель, эссенцию и соль.
3. После каждого ингредиента перемешивать – тесто должно быть однородным. Нужно следить, чтобы не было никаких комочков.
4. Разогреть сковороду с растительным маслом.
5. Пожарить блины.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: