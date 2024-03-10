Не забудьте добавить этот ингредиент в тесто на блины: не порвутся и получатся мягкими

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Не забудьте добавить этот ингредиент в тесто на блины: не порвутся и получатся мягкими

Для тонких блинов очень важно сделать однородное тесто, чтобы оно не рвалось в мягком. Также, для хорошего результата, позаботьтесь о правильных пропорциях. И вместо привычного молока, яиц и муки не забудьте еще один важный ингредиент.

Идея приготовления идеальных тонких блинов опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.demirel в Instagram. В тесто нужно добавить разрыхлитель.

Не забудьте добавить этот ингредиент в тесто на блины: не порвутся и получатся мягкими

Ингредиенты:

  • мука – 350/400 г
  • вода – 500 мл.
  • молоко – 1 л
  • яйца – 3 шт.
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  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – 1 щепотка
  • масло – 1 ст.л + для жарки несколько ложек
  • разрыхлитель – на кончике ножа
  • ванильный сахар – 1 пакетик
  • по желанию – эссенция, ваниль, сливочное масло

Способ приготовления:

Не забудьте добавить этот ингредиент в тесто на блины: не порвутся и получатся мягкими

1. Яйца немного взбить миксером или венчиком.

2. Добавить сахар, воду, молоко, масло, просеянную муку, ванильный сахар, разрыхлитель, эссенцию и соль.

Не забудьте добавить этот ингредиент в тесто на блины: не порвутся и получатся мягкими

3. После каждого ингредиента перемешивать – тесто должно быть однородным. Нужно следить, чтобы не было никаких комочков.

Не забудьте добавить этот ингредиент в тесто на блины: не порвутся и получатся мягкими

4. Разогреть сковороду с растительным маслом.

Не забудьте добавить этот ингредиент в тесто на блины: не порвутся и получатся мягкими

5. Пожарить блины.

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