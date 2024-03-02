Засыпанная капуста – аутентичное украинское блюдо. Однако в разных регионах страны ее готовят по-своему.

Константин Грубич в своем Facebook решил рассказать, как называют и как готовят это блюдо на винничине. А помогла ему в этом Елена Щербацкая из Винницких Хуторов.

Ингредиенты

Кислая капуста – 1 кг

Пшено – 1 ст.

Картофель – 5 шт

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Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Масло растительное – 5 ст.л.

Соль

Перец

Сало – 300 гр

Способ приготовления

1.Квашеную капусту заливаем 2 литрами воды и провариваем в течение 30 минут.

2. Стакан пшена заливаем кипятком и оставляем на 30 минут.

3. В отдельной кастрюле отвариваем порезанный на куски картофель. Воды нужно наливать так, чтобы едва покрывала картофель. Когда она будет готова, делаем редкое пюре.

4. Из пшена сливаем воду и перебиваем блендером до маслообразного состояния.

5. Добавляем 2 стакана кипяченой воды, размешиваем и вливаем в капусту. Перемешиваем в течение 20 минут.

6. Готовим зажарку из лука и моркови. Добавляем ее в капусту вместе с картофельным пюре. Провариваем в течение 5 минут, добавляем соль и перец по вкусу. Если получится слишком густое, можно добавить еще воду.

7. Для подачи поджарить сало (лучше подбрюшину) с луком. Насыпать капусту, полить шкварками и смаковать.

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