Не засыпаная, а просто капуста с пшеном: винницкая интерпретация аутентичного украинского блюда. Рецепт
Засыпанная капуста – аутентичное украинское блюдо. Однако в разных регионах страны ее готовят по-своему.
Константин Грубич в своем Facebook решил рассказать, как называют и как готовят это блюдо на винничине. А помогла ему в этом Елена Щербацкая из Винницких Хуторов.
Ингредиенты
- Кислая капуста – 1 кг
- Пшено – 1 ст.
- Картофель – 5 шт
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Масло растительное – 5 ст.л.
- Соль
- Перец
- Сало – 300 гр
Способ приготовления
1.Квашеную капусту заливаем 2 литрами воды и провариваем в течение 30 минут.
2. Стакан пшена заливаем кипятком и оставляем на 30 минут.
3. В отдельной кастрюле отвариваем порезанный на куски картофель. Воды нужно наливать так, чтобы едва покрывала картофель. Когда она будет готова, делаем редкое пюре.
4. Из пшена сливаем воду и перебиваем блендером до маслообразного состояния.
5. Добавляем 2 стакана кипяченой воды, размешиваем и вливаем в капусту. Перемешиваем в течение 20 минут.
6. Готовим зажарку из лука и моркови. Добавляем ее в капусту вместе с картофельным пюре. Провариваем в течение 5 минут, добавляем соль и перец по вкусу. Если получится слишком густое, можно добавить еще воду.
7. Для подачи поджарить сало (лучше подбрюшину) с луком. Насыпать капусту, полить шкварками и смаковать.
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