Овощи являются обязательной частью рациона каждого. По мнению экспертов, их лучше всего есть в сыром или запеченном виде, так они будут наиболее полезными. Не следует жарить овощи, если вы хотите, чтобы они не потеряли витамины.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом и советами, как правильно запекать овощи, чтобы они были полезными.

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Ингредиенты:

картофель – 2-3 шт.

морковь – 2 шт.

шампиньоны – 200 г

капуста брюссельская – 200 г

лук – 1 шт.

Для маринада:

оливковое масло – 3 ст. л.

чеснок – 3-4 зуб.

соевый соус – 2 ст. л.

бальзамический соус – 1 ст. л.

соль – по вкусу

смесь перцев – 1/4 ч. л.

копченная паприка и итальянские травы – по 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Овощи очистите и нарежьте небольшими кусочками.

2. Для маринада: смешайте все ингредиенты, добавьте в овощи, перемешайте и оставьте мариноваться на 20-30 минут.

3. Переложите овощи в форму, разровняйте и запекайте до готовности при 190-200С 30-35 минут, периодически помешивая в процессе. На последних 5 минутах приготовления можно включить гриль, чтобы овощи немного подрумянились.

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