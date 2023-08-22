Не жареные и не сырые: как правильно приготовить овощи, чтобы они были полезными

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Свежие овощи

Овощи являются обязательной частью рациона каждого. По мнению экспертов, их лучше всего есть в сыром или запеченном виде, так они будут наиболее полезными. Не следует жарить овощи, если вы хотите, чтобы они не потеряли витамины.

Как правильно готовить овощи

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом и советами, как правильно запекать овощи, чтобы они были полезными.

Рецепт запеченных овощей
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Ингредиенты:

  • картофель – 2-3 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • шампиньоны – 200 г
  • капуста брюссельская – 200 г
  • лук – 1 шт.

Для маринада:

  • оливковое масло – 3 ст. л.
  • чеснок – 3-4 зуб.
  • соевый соус – 2 ст. л.
  • бальзамический соус – 1 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • смесь перцев – 1/4 ч. л.
  • копченная паприка и итальянские травы – по 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Овощи очистите и нарежьте небольшими кусочками.

Овощи для приготовления

2. Для маринада: смешайте все ингредиенты, добавьте в овощи, перемешайте и оставьте мариноваться на 20-30 минут.

Из чего приготовить маринад

3. Переложите овощи в форму, разровняйте и запекайте до готовности при 190-200С 30-35 минут, периодически помешивая в процессе. На последних 5 минутах приготовления можно включить гриль, чтобы овощи немного подрумянились.

Готовые запеченные овощи

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