Не жареные и не сырые: как правильно приготовить овощи, чтобы они были полезными
Овощи являются обязательной частью рациона каждого. По мнению экспертов, их лучше всего есть в сыром или запеченном виде, так они будут наиболее полезными. Не следует жарить овощи, если вы хотите, чтобы они не потеряли витамины.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом и советами, как правильно запекать овощи, чтобы они были полезными.
Ингредиенты:
- картофель – 2-3 шт.
- морковь – 2 шт.
- шампиньоны – 200 г
- капуста брюссельская – 200 г
- лук – 1 шт.
Для маринада:
- оливковое масло – 3 ст. л.
- чеснок – 3-4 зуб.
- соевый соус – 2 ст. л.
- бальзамический соус – 1 ст. л.
- соль – по вкусу
- смесь перцев – 1/4 ч. л.
- копченная паприка и итальянские травы – по 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Овощи очистите и нарежьте небольшими кусочками.
2. Для маринада: смешайте все ингредиенты, добавьте в овощи, перемешайте и оставьте мариноваться на 20-30 минут.
3. Переложите овощи в форму, разровняйте и запекайте до готовности при 190-200С 30-35 минут, периодически помешивая в процессе. На последних 5 минутах приготовления можно включить гриль, чтобы овощи немного подрумянились.
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