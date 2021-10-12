Как приготовить небанальное печенье: минимум ингредиентов и времени
Печенье, пожалуй, является самой простой выпечкой. Интересно, что практически во всех рецептах используются только самые доступные ингредиенты, а приготовление не требует много времени. Поэтому неудивительно, что рецепты печенья доминируют в интернет-поисковике.
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить вкусное и небанальное печенье, рецептами которого поделились фудблогеры в своих социальных сетях.
Кокосовое печенье от ola__granola, рецепт которого она выложила на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Яйца – 2 шт
Сахар – 2 ст. л
Кокосовая стружка – 200 г
Способ приготовления:
Яйца соединить с сахаром, легко смешать вилкой.
Добавить кокосовую стружку и перемешать. Оставить массу на 20 минут.
Влажными руками сформировать шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом.
Выпекать 20 минут при температуре 200 градусов.
Арахисовое печенье от dietolog_prijmak, рецептом которого она поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Яйца – 1 шт
Мед – 1 ст. л
Разрыхлитель – 1 ч. Л
Мука рисовая – 80 г (можно овсяную, кукурузную, ржаную)
Арахисовая паста – 90 г
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты и сформировать шарики.
Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.
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