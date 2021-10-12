Как приготовить небанальное печенье: минимум ингредиентов и времени

Печенье, пожалуй, является самой простой выпечкой. Интересно, что практически во всех рецептах используются только самые доступные ингредиенты, а приготовление не требует много времени. Поэтому неудивительно, что рецепты печенья доминируют в интернет-поисковике.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить вкусное и небанальное печенье, рецептами которого поделились фудблогеры в своих социальных сетях.

Кокосовое печенье от ola__granola, рецепт которого она выложила на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт

Сахар – 2 ст. л

Кокосовая стружка – 200 г

Способ приготовления:

Яйца соединить с сахаром, легко смешать вилкой. Добавить кокосовую стружку и перемешать. Оставить массу на 20 минут. Влажными руками сформировать шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 20 минут при температуре 200 градусов.

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Арахисовое печенье от dietolog_prijmak, рецептом которого она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Яйца – 1 шт

Мед – 1 ст. л

Разрыхлитель – 1 ч. Л

Мука рисовая – 80 г (можно овсяную, кукурузную, ржаную)

Арахисовая паста – 90 г

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты и сформировать шарики. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

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