Как приготовить небанальное печенье: минимум ингредиентов и времени

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
3,2 т.
Как приготовить небанальное печенье: минимум ингредиентов и времени

Печенье, пожалуй, является самой простой выпечкой. Интересно, что практически во всех рецептах используются только самые доступные ингредиенты, а приготовление не требует много времени. Поэтому неудивительно, что рецепты печенья доминируют в интернет-поисковике.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить вкусное и небанальное печенье, рецептами которого поделились фудблогеры в своих социальных сетях.

Кокосовое печенье от ola__granola, рецепт которого она выложила на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт

  • Сахар – 2 ст. л

  • Кокосовая стружка – 200 г

Способ приготовления:

  1. Яйца соединить с сахаром, легко смешать вилкой.

  2. Добавить кокосовую стружку и перемешать. Оставить массу на 20 минут.

  3. Влажными руками сформировать шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом.

  4. Выпекать 20 минут при температуре 200 градусов.

Рецепт кокосового печенья
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Арахисовое печенье от dietolog_prijmak, рецептом которого она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

  • Яйца – 1 шт

  • Мед – 1 ст. л

  • Разрыхлитель – 1 ч. Л

  • Мука рисовая – 80 г (можно овсяную, кукурузную, ржаную)

  • Арахисовая паста – 90 г

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты и сформировать шарики.

  2. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

Рецепт арахисового печенья

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