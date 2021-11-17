Что приготовить из сельди, кроме "Шубы": небанальные закуски на праздник
Если праздничный стол без селедки – считайте, что праздник не удался. Сколько бы лет не прошло, блюда на основе этой рыбы остаются главными атрибутами. Если вдруг ломаете голову и не знаете, что приготовить, кроме знаменитой "Шубы", сделайте вкусные и легкие закуски из сельди.
Фудблогер marichka_cooking поделилась вариантами удачных закусок из сельди. Опубликовано в Instagram.
Вариант 1
Ингредиенты:
Сельдь слабосоленая – 2 филе
Лук – 2-3 шт
Для соуса:
Масло растительное – 50 мл
Томатная паста – 1 ст. л.
Уксус – 1,2 ст. л.
Гвоздика – 4-5 шт
Перец горошком – 4-5 шт
Паприка копченая – 1,5 ч. л.
Сахар – 1 ст. л.
соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Лук порезать и помять руками.
2. Филе порезать кусочками.
3. Для соуса смешать все ингредиенты и варить до загустения.
4. Все компоненты выложить слоями в банку и залить соусом. Оставить на 2 часа.
5. При подаче намазать на хлеб.
Вариант 2
Ингредиенты:
Филе сельди – 2 шт
Сливочный творог – 2 ст. л.
Корнишоны – 4 шт
Картофель – 2 шт
Молодой зеленый лук
Способ приготовления:
1. Легко отбить филе сельди.
2. Для начинки нужно измельчить лук и смешать с сыром.
3. Корнишоны порезать кубиком.
4. Почистить картофель, порезать на средние круглые куски. Обжарить.
5. На сельдь выложить творожную массу и корнишоны. Завернуть в рулет. Оставить его на ночь в холодильнике.
6. Порезать кусками и выложить поверх картофеля.
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