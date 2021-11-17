Что приготовить из сельди, кроме 'Шубы': небанальные закуски на праздник

Если праздничный стол без селедки – считайте, что праздник не удался. Сколько бы лет не прошло, блюда на основе этой рыбы остаются главными атрибутами. Если вдруг ломаете голову и не знаете, что приготовить, кроме знаменитой "Шубы", сделайте вкусные и легкие закуски из сельди.

Фудблогер marichka_cooking поделилась вариантами удачных закусок из сельди. Опубликовано в Instagram.

Вариант 1

Ингредиенты:

Сельдь слабосоленая – 2 филе

Лук – 2-3 шт

Для соуса:

Масло растительное – 50 мл

Томатная паста – 1 ст. л.

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Уксус – 1,2 ст. л.

Гвоздика – 4-5 шт

Перец горошком – 4-5 шт

Паприка копченая – 1,5 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Лук порезать и помять руками.

2. Филе порезать кусочками.

3. Для соуса смешать все ингредиенты и варить до загустения.

4. Все компоненты выложить слоями в банку и залить соусом. Оставить на 2 часа.

5. При подаче намазать на хлеб.

Вариант 2

Ингредиенты:

Филе сельди – 2 шт

Сливочный творог – 2 ст. л.

Корнишоны – 4 шт

Картофель – 2 шт

Молодой зеленый лук

Способ приготовления:

1. Легко отбить филе сельди.

2. Для начинки нужно измельчить лук и смешать с сыром.

3. Корнишоны порезать кубиком.

4. Почистить картофель, порезать на средние круглые куски. Обжарить.

5. На сельдь выложить творожную массу и корнишоны. Завернуть в рулет. Оставить его на ночь в холодильнике.

6. Порезать кусками и выложить поверх картофеля.

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